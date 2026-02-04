Abhishek Bachchan Birthday: जूनियर बच्चन के फेवरेट फूड अड्डों का खुलासा, मुंबई की इन गलियों के वड़ा पाव और मिसल के दिवाने है एक्टर

Abhishek Bachchan Birthday: बच्चन खानदान के 'जूनियर बी' यानी अभिषेक बच्चन 5 फरवरी को अपना 50वां जन्मदिन मनाने वाले हैं। अभिषेक बच्चन न सिर्फ अपनी एक्टिंग, बल्कि अपनी सादगी और देसी खान-पान के लिए भी जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है कि वे मुंबई की सड़कों के तीखे और चटपटे स्वाद के बड़े दीवाने हैं। ठाणे की फेमस मामलेदार मिसल हो या शिवाजी पार्क का वड़ा पाव, अभिषेक का दिल तो पूरी तरह महाराष्ट्रियन स्ट्रीट फूड पर अटका है। आइए जानते हैं उनकी पसंदीदा जगहों और डिशेज के बारे में।