मर चुके थे अभिषेक बच्चन, फिर क्यों बदला गया दिल्ली-6 का क्लाइमैक्स, डायरेक्टर ने खोली पोल

ओमप्रकाश मेहरा के अनुसार, यही वो वर्जन था जिसे वेनिस फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था, जहां इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। फेमस मैगजीन 'वैरायटी' ने तो इसे फ्रंट पेज पर जगह दे दिया था, लेकिन जब भारत में रिलीज की बात आई, तो मेहरा दबाव में आ गए। साथ ही, निर्देशक ने आत्मग्लानि भाव से कहा, "मैंने फिल्म का अंत सिर्फ अपनी मूर्खता की वजह से बदला। जिन लोगों ने वो कट देखा, उन्होंने कहा कि फिल्म को हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म करो और मैं उनके झांसे में आ गया और आज मुझे लगता है कि वो फैसला मैंने गलत लिया था।"