2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

कमर दर्द और हैमस्ट्रिंग की जकड़न से राहत, अनंत अंबानी के फिटनेस ट्रेनर ने बताया प्राचीन हिंदू वॉरियर योग का असरदार तरीका

Hindu Warrior Pose: आप भी कमर दर्द और मासपेशियों की जकड़न से परेशान हैं? अनंत अंबानी के फिटनेस ट्रेनर विनोद चन्ना ने प्राचीन हिंदू वॉरियर योग के जरिए इसका एक बेहतरीन इलाज बताया है। जानें इसे करने का सही तरीका और फायदे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Feb 02, 2026

Hindu warrior pose benefits, Hindu Warrior Pose, Warrior pose

Anant Ambani Fitness Trainer Vinod Channa Hindu Warrior Yoga Pose | (फोटो सोर्स- thevinodchanna)

Hindu Warrior Pose: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और घंटों लैपटॉप के सामने बैठने की मजबूरी ने हमें कमर दर्द और शरीर की जकड़न जैसी प्रॉब्लम दे दी है। अगर आप भी सुबह उठते ही पीठ में खिंचाव महसूस करते हैं या आपके पैरों की मसल्स पत्थर जैसी सख्त हो गई हैं, तो सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर विनोद चन्ना का एक खास नुस्खा आपके बहुत काम आ सकता है। ​विनोद चन्ना, जो अनंत अंबानी के फिटनेस ट्रेनर है उन्होंने हाल ही में प्राचीन हिंदू वॉरियर योग की एक झलक साझा की है। यह तकनीक न केवल शरीर को लचीला बनाती है, बल्कि पुराने से पुराने दर्द में भी राहत देती है।

​क्यों आती है मांसपेशियों में जकड़न?

​अक्सर लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहने और फिजिकल एक्टिविटी की कमी से हमारी जांघों के पीछे की मसल्स(Hamstrings) और लोअर बैक में तनाव पैदा हो सकता है। अगर समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए, तो यह आपके चलने-फिरने के ढंग (Posture) को बिगाड़ सकता है। चन्ना के अनुसार, यह योग पद्धति विशेष रूप से हिप ओपनर के रूप में काम करती है।

​प्राचीन हिंदू वॉरियर योग को करने का सही तरीका

​इस अभ्यास को आप वर्कआउट से पहले वार्म-अप के तौर पर या बाद में स्ट्रेचिंग के लिए कर सकते हैं। इसे करने के स्टेप्स नीचे दिए गए हैं-

  • शुरुआत- सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। अपने कंधों को ढीला छोड़ें और रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें।
  • ​पैरों की पोजीशन- एक पैर को पीछे की ओर ले जाएं। आगे वाले घुटने को थोड़ा मोड़ें और पीछे वाले पैर को जमीन पर मजबूती से टिकाकर सीधा रखें।
  • ​हाथों का मूवमेंट- अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाएं या कंधों के समान फैलाएं। इस दौरान अपने पेट को टाइट रखें।
  • ​होल्ड और सांस- इस पोजीशन में 20 से 30 सेकंड तक रुकें और लंबी गहरी सांसें लें।

​इस योग क्या- क्या फायदे हैं

  • यह टाइट मस्ल्स को खोलता है, जिससे बॉडी में फुर्ती आती है।
  • लोअर बैक की मसल्स को स्ट्रेच कर यह दर्द को जड़ से कम करने में मदद कर सकता है।
  • ​इस पोज से पैरों और कोर की मसल्स टोन होती हैं।
  • गहरी सांस लेने की प्रोसेस स्ट्रेस को कम कर मन को शांत रखती है।

ये भी पढ़ें

Baajre Ki Raab: 55 की उम्र में 25 की दिखने वाली भाग्यश्री को पसंद आई राजस्थान की ये खास विंटर ड्रिंक, जानिए क्या हैं इसके फायदे
लाइफस्टाइल
bhagyashree fitness tips, Bhagyashree Winter Diet

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

02 Feb 2026 05:56 pm

Hindi News / Lifestyle News / कमर दर्द और हैमस्ट्रिंग की जकड़न से राहत, अनंत अंबानी के फिटनेस ट्रेनर ने बताया प्राचीन हिंदू वॉरियर योग का असरदार तरीका
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Momos Harmful for Health: मोमोज की लत ने कराया 85 लाख का नुकसान, जानिए इस फास्ट फूड के खतरनाक दुष्प्रभाव

Fast food addiction in children, Momos safety concerns,
लाइफस्टाइल

जंक फूड, कम नींद और ऑफिस स्ट्रेस, क्या आप भी अनजाने में कैंसर की ओर बढ़ रहे हैं

Hustle culture and cancer risk, Cancer Risk Factors, cancer risk foods
लाइफस्टाइल

Study Mantra: बोर्ड के एग्जाम हों या कोई अन्य परीक्षा, पढ़ाई में बर्नआउट से बचने के लिए अपनाइए विकास दिव्यकीर्ति का 8-8-8 फॉर्मूला

Vikas Divyakirti Study Tips, Exam Burnout Solution, Board Exam,
लाइफस्टाइल

India Coconut Production: बजट पेशी में वित्त मंत्री ने नारियल प्रमोशन पर क्यों दिया खास जोर? जानिए इस सुपरफ्रूट के पोषण फायदे

India Coconut Production, Union Budget 2026 Coconut, Coconut Promotion Scheme, Nirmala Sitharaman Budget 2026,
लाइफस्टाइल

Matriarchal Tribe Culture: जहां बेटियां नहीं, बेटे होते हैं पराया धन! जानिए उस जनजाति के बारे में जहां मर्द जाते हैं ससुराल

Khasi tribe culture, Khasi tribe history, Khasi tribe lifestyle
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.