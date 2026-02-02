कमर दर्द और हैमस्ट्रिंग की जकड़न से राहत, अनंत अंबानी के फिटनेस ट्रेनर ने बताया प्राचीन हिंदू वॉरियर योग का असरदार तरीका

Anant Ambani Fitness Trainer Vinod Channa Hindu Warrior Yoga Pose | (फोटो सोर्स- thevinodchanna)
Hindu Warrior Pose: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और घंटों लैपटॉप के सामने बैठने की मजबूरी ने हमें कमर दर्द और शरीर की जकड़न जैसी प्रॉब्लम दे दी है। अगर आप भी सुबह उठते ही पीठ में खिंचाव महसूस करते हैं या आपके पैरों की मसल्स पत्थर जैसी सख्त हो गई हैं, तो सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर विनोद चन्ना का एक खास नुस्खा आपके बहुत काम आ सकता है। विनोद चन्ना, जो अनंत अंबानी के फिटनेस ट्रेनर है उन्होंने हाल ही में प्राचीन हिंदू वॉरियर योग की एक झलक साझा की है। यह तकनीक न केवल शरीर को लचीला बनाती है, बल्कि पुराने से पुराने दर्द में भी राहत देती है।
अक्सर लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहने और फिजिकल एक्टिविटी की कमी से हमारी जांघों के पीछे की मसल्स(Hamstrings) और लोअर बैक में तनाव पैदा हो सकता है। अगर समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए, तो यह आपके चलने-फिरने के ढंग (Posture) को बिगाड़ सकता है। चन्ना के अनुसार, यह योग पद्धति विशेष रूप से हिप ओपनर के रूप में काम करती है।
इस अभ्यास को आप वर्कआउट से पहले वार्म-अप के तौर पर या बाद में स्ट्रेचिंग के लिए कर सकते हैं। इसे करने के स्टेप्स नीचे दिए गए हैं-
