कमर दर्द और हैमस्ट्रिंग की जकड़न से राहत, अनंत अंबानी के फिटनेस ट्रेनर ने बताया प्राचीन हिंदू वॉरियर योग का असरदार तरीका

Hindu Warrior Pose: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और घंटों लैपटॉप के सामने बैठने की मजबूरी ने हमें कमर दर्द और शरीर की जकड़न जैसी प्रॉब्लम दे दी है। अगर आप भी सुबह उठते ही पीठ में खिंचाव महसूस करते हैं या आपके पैरों की मसल्स पत्थर जैसी सख्त हो गई हैं, तो सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर विनोद चन्ना का एक खास नुस्खा आपके बहुत काम आ सकता है। ​विनोद चन्ना, जो अनंत अंबानी के फिटनेस ट्रेनर है उन्होंने हाल ही में प्राचीन हिंदू वॉरियर योग की एक झलक साझा की है। यह तकनीक न केवल शरीर को लचीला बनाती है, बल्कि पुराने से पुराने दर्द में भी राहत देती है।