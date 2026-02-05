Imposter Syndrome: क्या है इम्पोस्टर सिंड्रोम? जो चुपचाप खा रहा है आपकी खुशियां और छीन रहा है चैन

Imposter Syndrome: क्या आपके भी मन में ऐसा ख्याल आता है कि “मैं यहां डिजर्व नहीं करती। यह भावना सिर्फ पूजा की नहीं है। पूजा एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर पोजिशन पर काम करती है, अनुभव भी है और काम की समझ भी। बाहर से वह पूरी तरह आत्मविश्वासी और सफल नजर आती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद पर शक करती रहती है। यही मानसिक स्थिति आगे चलकर मेंटल हेल्थ पर गहरा असर डाल सकती है।