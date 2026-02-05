Hello Doctor: घबराहट, नींद की कमी, डर और मूड स्विंग, मानसिक स्वास्थ्य पर एक्सपर्ट की राय

कई लोग इन्हें कमजोरी या ओवरथिंकिंग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि ये मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े अहम संकेत हो सकते हैं। इन्हीं सवालों को समझने के लिए हमने बात की डॉ. ललित बत्रा से। डॉ. बत्रा अधीक्षक एवं वरिष्ठ प्राध्यापक, मनोचिकित्सा विभाग, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कार्यरत हैं। उन्हें मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगभग 30 वर्षों का अनुभव है। वे पुस्तकों के लेखक हैं और 25 से अधिक शोध पत्र लिख चुके हैं। साथ ही, वे कई लोकप्रिय समाचार पत्रों में नियमित लेखक भी हैं।