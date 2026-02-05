Nipah Virus Vaccine: खत्म होगा निपाह वायरस का खौफ, जापान ने बना दी वैक्सीन! इंसानों पर ट्रायल होगा शुरू

रिपोर्ट के अनुसार, यह वैक्सीन खसरा (Measles) वायरस के बदले हुए रूप पर आधारित है। वैज्ञानिकों ने खसरे के वायरस में निपाह वायरस की जेनेटिक जानकारी का एक हिस्सा डाला है। जब यह वैक्सीन इंसान के शरीर में दी जाती है, तो शरीर में निपाह वायरस जैसे एंटीजन प्रोटीन बनते हैं। इससे हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और शरीर की रक्षा क्षमता मजबूत होती है, जिससे बीमारी के लक्षण उभरने से पहले ही रोकथाम हो सकती है। खास बात यह है कि खसरे का यह बदला हुआ वायरस पहले से ही दुनिया भर में वैक्सीन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी इसकी बुनियादी सुरक्षा को लेकर वैज्ञानिकों को भरोसा है।