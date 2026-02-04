Heart Attack Risk: रात को ब्रश नहीं किया? दिल को पड़ सकता है भारी नुकसान

Heart Attack Risk: ओरल हाइजीन भले ही रोजमर्रा की एक छोटी-सी आदत लगे, लेकिन इसे नजरअंदाज करना आपकी सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है और यह नुकसान सिर्फ दांतों तक सीमित नहीं रहता। इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएटर और एनेस्थीसियोलॉजी व इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन फिजिशियन डॉ. कुनाल सूद ने बताया कि रात को ब्रश न करना दिल की सेहत के लिए भी खतरनाक हो सकता है। एक वायरल दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि सोने से पहले दांत साफ न करने से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का जोखिम बढ़ सकता है, क्योंकि अच्छी ओरल हाइजीन दिल को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाती है।