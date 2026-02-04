Happy Birthday Abhishek Bachchan: अभिषेक बच्चन से ज्यादा रिच हैं बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय, जानिए दोनों की नेटवर्थ में कितना है फर्क



लेट 2025 और शुरुआती 2026 की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐश्वर्या राय बच्चन की अनुमानित नेटवर्थ करीब 900 करोड़ रुपये बताई जाती है। इस आंकड़े के साथ वह भारत की सबसे अमीर अभिनेत्रियों में शामिल हैं।ऐश्वर्या पिछले करीब 28 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा के साथ-साथ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है, जिससे उनकी ग्लोबल पहचान बनी।फिल्मों के अलावा, ब्रांड एंडोर्समेंट ऐश्वर्या की कमाई का बड़ा जरिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह एक विज्ञापन के लिए 6 से 7 करोड़ रुपये तक चार्ज करती हैं।इसके साथ ही, उनके पास लक्जरी रियल एस्टेट और महंगी प्रॉपर्टी भी है, जो उनकी कुल संपत्ति को और मजबूत बनाती है।