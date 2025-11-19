Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

फैटी लीवर वालों के लिए चेतावनी, विशेषज्ञों ने कहा- ‘कम खाएं ये 4 चीजें’

Fatty Liver: विशेषज्ञों ने इस रोग से बचने के लिए भोपाल के जीनवशैली को ध्यान में रखते हुए चार खाद्य पदार्थों को सख्ती से कम करने के लिए चेताया है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Nov 19, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

Fatty Liver: एमपी के भोपाल शहर में सहित मप्र में फैटी लिवर की समस्या व्यापक आकार ले रही है। पिछले कुछ वर्षों में भोपाल के अस्पतालों में फैटी लिवर के मरीज तेजी से बढ़े हैं। स्वस्थ यकृत मिशन के अनुसार 2.20 लाख लोग इसके मरीज हैं। इसमें से 1.5 लाख लोग नॉन- एल्कोहॉलिक फैटी लिवर के मरीज हैं। स्थिति को देखते हुए हेपेटोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर इस रोग के जोखिम कम करने के लिए लोगों को उपचार के साथ स्वस्थ आहार और पेय पदार्थों के सेवन करने की सलाह दे रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, मोटापा, अनियमित दिनचर्या, शक्कर युक्त पेय और तला-भुना भोजन इसका रोग के प्रमुख कारण बन रहे हैं।

ब्लैक कॉफी को शामिल करें

विशेषज्ञों के अनुसार फैटी लिवर का सबसे बड़ा जोखिम शराब से है। आहार के रूप में बिना चीनी की ब्लैक कॉफी पीने की आदत में शुमार करना चाहिए।

इन चीजों का सेवन सीमित करना जरूरी

विशेषज्ञों ने इस रोग से बचने के लिए भोपाल के जीनवशैली को ध्यान में रखते हुए चार खाद्य पदार्थों को सख्ती से कम करने के लिए चेताया है। इनमें शक्कर वाले पेय पदार्थ, सोडा, नारियल तेल व पाम ऑयल आधारित उत्पाद और मक्खन- घी शामिल हैं। इनका अधिक सेवन लिवर में वसा जमा होने की रफ्तार बढ़ाता है। भोपाल में फास्ट-फूड और प्रिजर्व्ड खाद्य पदार्थों का बढ़ता उपयोग भी फैटी लिवर को और गंभीर बना रहा है।

शहर में युवाओं व वयस्क में बढ़ रहे मामले

हमीदिया, एम्स और निजी अस्पतालों के डॉक्टरों का कहना है कि ओपीडी में आने वाले हर 10 में से 3 मरीजों में लिवर में वसा बढ़ने के शुरुआती संकेत मिलते हैं।

फैटी लिवर के मामले बढ़ने का सबसे कारण फास्ट फूड. मीठे पेय पदार्थ, घंटों बैठकर काम करना और शराब का सेवन है। इससे बचने का सबसे कारगर उपाय स्वस्थ आहार लेना है। इससे 62 से 92 प्रतिशत खतरा कम हो जाता है। तेल घी वाले पदार्थ और शराब का परहेज करना है। कसरत और शारीरिक गतिविधियां बढ़ाना चाहिए।- डॉ. सचिन गुप्ता, हेपेटोलॉजिस्ट

ये भी पढ़ें

Metro Project: टिकट सिस्टम में खामी, ‘ok’ रिपोर्ट मिलेगी तो चलेगी मेट्रो
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Nov 2025 04:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / फैटी लीवर वालों के लिए चेतावनी, विशेषज्ञों ने कहा- ‘कम खाएं ये 4 चीजें’

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कैफे में बैठे थे कपल, अचानक घुसे नकाबपोश बदमाश और मचा तांडव, देखें वीडियो

bhopal
भोपाल

एमपी में पहाड़ियों के बीच बनी विशाल 5 स्टार होटल, सीएम ने किया शुभारंभ

CM inaugurates 5-star hotel Rajgarh Palace in MP
भोपाल

किसानों के लिए बड़ी खबर, समर्थन मूल्य पर उपार्जन नीति लागू, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई

MP News MP Farmers Dhan Khareedi
भोपाल

डॉक्टर बोले- ‘जबड़ा जाम है…’, युवक ने इतना गुटखा खाया कि बंद हुआ बोलना-खाना

(सोर्स: सोशल मीडिया)
भोपाल

एक घर में 108 वोटर ! SIR सर्वे में हैरान करने वाला खुलासा…

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.