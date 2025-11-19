फैटी लीवर वालों के लिए चेतावनी, विशेषज्ञों ने कहा- ‘कम खाएं ये 4 चीजें’

Fatty Liver: एमपी के भोपाल शहर में सहित मप्र में फैटी लिवर की समस्या व्यापक आकार ले रही है। पिछले कुछ वर्षों में भोपाल के अस्पतालों में फैटी लिवर के मरीज तेजी से बढ़े हैं। स्वस्थ यकृत मिशन के अनुसार 2.20 लाख लोग इसके मरीज हैं। इसमें से 1.5 लाख लोग नॉन- एल्कोहॉलिक फैटी लिवर के मरीज हैं। स्थिति को देखते हुए हेपेटोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर इस रोग के जोखिम कम करने के लिए लोगों को उपचार के साथ स्वस्थ आहार और पेय पदार्थों के सेवन करने की सलाह दे रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, मोटापा, अनियमित दिनचर्या, शक्कर युक्त पेय और तला-भुना भोजन इसका रोग के प्रमुख कारण बन रहे हैं।