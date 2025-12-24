24 दिसंबर 2025,

बुधवार

भोपाल

एमपी का सबसे अमीर ‘बिजनेसमैन’ कौन? जानिए किसके पास है सबसे ज्यादा संपत्ति

Year Ender 2025: आप जानते हैं मध्यप्रदेश का सबसे अमीर बिजनेसमैन कौन है?

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Dec 24, 2025

Year Ender 2025: साल 2025 के अक्टूूबर में हुरुन रिच लिस्ट 2024 सामने आई थी। जिसमें भारत के सबसे अधिक संपत्ति वाले 1687 बिजनेसमैन को शामिल किया गया था। इस लिस्ट में मध्यप्रदेश के 13 कारोबारियों के नाम भी शामिल हैं। जिसमें इंदौर के 10 और भोपाल के 3 बिजनेसमैन शामिल हैं।

कौन सबसे अमीर

इंदौर के कोयला कारोबारी विनोद अग्रवाल 9500 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ पहले स्थान पर हैं। दूसरे नंबर पर भोपाल के दिलीप सूर्यवंशी, जो कि दिलीप बिल्डकॉन के मालिक हैं। उनकी संपत्ति 4430 करोड़ रुपए आंकी गई है।

ये 13 बिजनेसमैन हुरुन रिच लिस्ट में शामिल

  • 328वें पायदान पर विनोद अग्रवाल की कंपनी अग्रवाल कोल ग्रुप की संपत्ति 9500 करोड़ रुपए है।
  • 638 वें पायदान पर दिलीप सूर्यवंशी की कंपनी दिलीप बिल्डकॉन की संपत्ति 4,430 करोड़ रुपए है।
  • 767 वें पायदान पर श्याम सुंदर मूंदड़ा की कंपनी उजास एनर्जी की संपत्ति 3410 करोड़ रुपए है।
  • 891वें पायदान अनिल बंसल एवं परिवार की कंपनी बंसल ग्रुप की संपत्ति 2,800 करोड़ रुपए है।
  • 909वें पायदान देवेंद्र जैन की कंपनी दिलीप बिल्डकॉन की संपत्ति 2750 करोड़ रुपए है।
  • 964वें पायदान पर सुधीर कुमार अग्रवाल एवं परिवार की कंपनी सागर मैन्युफैक्चरर्स की संपत्ति 2,510 करोड़ रुपए है।
  • 1094वें पायदान पर सुनील पाटीदार की कंपनी शक्ति पंप की संपत्ति 2050 करोड़ रुपए है।
  • 1149वें पायदान पर विनोद जैन के ग्रुप शांतिनाथ डिटर्जेंट की संपत्ति 1940 करोड़ रुपए है।
  • 1206वें पायदान पर विनोद कुमार अग्रवाल के ग्रुप जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की संपत्ति 1820 करोड़ रुपए है।
  • 1399वें पायदान पर दिनेश पाटीदार की कंपनी शक्ति पंप की संपत्ति 1440 करोड़ रुपए है।
  • 1470वें पायदान पर सुनील चौरड़िया की कंपनी राज रतन ग्लोबल वायर की संपत्ति 1330 करोड़ रुपए है।
  • 1507 वें पायदान पर विमल तोड़ी की कंपनी जयदीप इस्पात की संपत्ति 1270 करोड़ रुपए है।
  • 1522वें पायदान पर नितिन अग्रवाल की कंपनी पाथ ग्रुप की संपत्ति 1230 करोड़ है।
  • 1525 वें पायदान पर गौरव आनंद की कंपनी आनंद ज्वेलर्स की संपत्ति 1220 करोड़ रुपए है।

तीसरे पायदान पर खिसके मूंदड़ा

टॉप 10 अरबपतियों में इंदौर के 7 और भोपाल के 3 बिजनेसमैन हैं। पिछले साल मप्र में नंबर-2 पर रहे इंदौर के श्यामसुंदर मूंदड़ा नंबर-3 पर पहुंच गए। उनकी जगह भोपाल के दिलीप सूर्यवंशी ने ली। सूर्यवंशी की संपत्ति विनोद अग्रवाल के बाद 4430 करोड़ रुपए है। नंबर-4 पर भोपाल के देवेन्द्र जैन 2750 करोड की संपत्ति के साथ हैं। इंदौर के दिनेश पाटीदार व सुनील चौरड़िया की संपत्ति पिछले साल की तुलना कुछ कम हुई है।

