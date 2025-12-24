एमपी का सबसे अमीर ‘बिजनेसमैन’ कौन? जानिए किसके पास है सबसे ज्यादा संपत्ति

टॉप 10 अरबपतियों में इंदौर के 7 और भोपाल के 3 बिजनेसमैन हैं। पिछले साल मप्र में नंबर-2 पर रहे इंदौर के श्यामसुंदर मूंदड़ा नंबर-3 पर पहुंच गए। उनकी जगह भोपाल के दिलीप सूर्यवंशी ने ली। सूर्यवंशी की संपत्ति विनोद अग्रवाल के बाद 4430 करोड़ रुपए है। नंबर-4 पर भोपाल के देवेन्द्र जैन 2750 करोड की संपत्ति के साथ हैं। इंदौर के दिनेश पाटीदार व सुनील चौरड़िया की संपत्ति पिछले साल की तुलना कुछ कम हुई है।