एमपी का सबसे अमीर ‘बिजनेसमैन’ कौन? जानिए किसके पास है सबसे ज्यादा संपत्ति

Year Ender 2025: साल 2025 के अक्टूूबर में हुरुन रिच लिस्ट 2024 सामने आई थी। जिसमें भारत के सबसे अधिक संपत्ति वाले 1687 बिजनेसमैन को शामिल किया गया था। इस लिस्ट में मध्यप्रदेश के 13 कारोबारियों के नाम भी शामिल हैं। जिसमें इंदौर के 10 और भोपाल के 3 बिजनेसमैन शामिल हैं।
इंदौर के कोयला कारोबारी विनोद अग्रवाल 9500 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ पहले स्थान पर हैं। दूसरे नंबर पर भोपाल के दिलीप सूर्यवंशी, जो कि दिलीप बिल्डकॉन के मालिक हैं। उनकी संपत्ति 4430 करोड़ रुपए आंकी गई है।
टॉप 10 अरबपतियों में इंदौर के 7 और भोपाल के 3 बिजनेसमैन हैं। पिछले साल मप्र में नंबर-2 पर रहे इंदौर के श्यामसुंदर मूंदड़ा नंबर-3 पर पहुंच गए। उनकी जगह भोपाल के दिलीप सूर्यवंशी ने ली। सूर्यवंशी की संपत्ति विनोद अग्रवाल के बाद 4430 करोड़ रुपए है। नंबर-4 पर भोपाल के देवेन्द्र जैन 2750 करोड की संपत्ति के साथ हैं। इंदौर के दिनेश पाटीदार व सुनील चौरड़िया की संपत्ति पिछले साल की तुलना कुछ कम हुई है।
Year Ender 2025