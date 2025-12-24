एमपी में खसरा में आती झंझटें खत्म, राजस्व मंत्री करणसिंह वर्मा का बड़ा बयान

Karan singh- मध्यप्रदेश की बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर सभी मंत्री अपने विभागों की उप​लब्धियां बता रहे हैं। इसी क्रम में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा बुधवार को पत्रकारों से रूबरू हुए। कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल, आयुक्त अनुभा श्रीवास्तव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में उन्होंने विभाग की दो वर्ष की उपलब्धियों के साथ नवाचारों की भी जानकारी दी। मंत्री करणसिंह वर्मा ने राजस्व महा अभियान और तकनीकी नवाचारों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने प्रदेश में पारदर्शी और डिजिटल राजस्व व्यवस्था होने का दावा किया। मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि जियो फेंस तकनीक से प्रदेश में त्रुटिरहित फसल गिरदावरी हो रही है। उन्होंने आंशिक खसरा में आती झंझटें खत्म के लिए प्रक्रिया ऑनलाइन किए जाने की बात भी बताई।