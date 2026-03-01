एमपी में एलपीजी सिलेंडर और वैकल्पिक स्रोतों पर मंत्री का बड़ा बयान

LPG cylinders- इजराइल-अमेरिका और ईरान के युद्ध का मध्यप्रदेश पर असर अब साफ नजर आ रहा है। प्रदेश में कमर्शियल सिलेंडरों की बुकिंग बंद कर दी गई है। कई शहरों में तो ये सिलेंडर मिल ही नहीं रहे हैं। घरेलू सिलेंडर के लिए भी कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। इस बीच प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में एलपीजी उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है एवं आपूर्ति बनी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने वैकल्पिक ईंधन स्रोतों के इस्तेमाल की भी बात कही है।