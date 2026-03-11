किसानों के खातों में 18640 करोड़ डालेगी सरकार, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने किया ट्वीट

PM Kisan Yojana - देशभर के साथ ही मध्यप्रदेश के किसानों के इंतजार की ​​घड़ी भी समाप्त हो गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की तिथि तय हो गई है। देशभर के छोटे-मझोले किसानों को 13 मार्च को यह निधि मिलेगी जिसमें मध्यप्रदेश के किसान भी शामिल हैं। प्रदेश के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने ट्वीट कर किसानों को यह खुशखबरी दी है। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के गुवाहाटी से किसान सम्मान निधि योजना की नई किस्त की राशि जारी करेंगे। इसके साथ ही मध्यप्रदेश के हर पात्र किसान के खाते में 2000 रुपए आ जाएंगे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बताया कि मध्यप्रदेश के साथ ही देशभर के किसानों के बैंक खातों में कुल 18640 करोड़ रुपए डाले जाएंगे।