Exam…6 दिन में पांचवीं, 8 दिन में आठवीं के Exam, 2.5 घंटे में पेपर

इसमें राजधानी से 40 हजार स्टूडेंट हिस्सा लेंगे। पांचवीं की परीक्षा छह दिन में पूरी होगी तो वहीं आठवीं आठ दिन में खत्म हो जाएगी। यह बोर्ड बोर्ड पैटर्न पर कराई जानी है। राज्य शिक्षा केन्द्र ने सभी जिलों को इसके संबंध में निर्देश जारी किए हैं। स्कूल स्तर पर परीक्षा सेंटर बनाए जाने हैं। कॉपियों की जांच के का तरीका हाइटेक रहेगा। अंक की शीट भेजने की बजाय यह ऑनलाइन चढ़ाए जाएंगे।