Metro Project: टिकट सिस्टम में खामी, ‘ok’ रिपोर्ट मिलेगी तो चलेगी मेट्रो

MP News: मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी चैतन्य कृष्णा ने कहा कि दौरा पूरी तरह से सफल रहा है। जल्द ही मंजूरी मिलेगी....

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Nov 17, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News:एमपी के भोपाल शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के सुभाष से एम्स तक प्रायोरिटी कॉरिडोर में कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल द्वारा सेफ्टी का निरीक्षण पूरा हो गया। हालांकि वे प्रोजेक्ट में यात्री सुरक्षा और परिचालन मानकों को लेकर ज्यादा संतुष्ट नहीं है। उन्होंने मेट्रो रेल अफसरों को सुधार के बिंदू बताएं हैं।

इन्हें पूरा करने के बाद सीएमआरएस को रिपोर्ट दी जाएगी, तभी वहां से मंजूरी की प्रक्रिया होगी। एक सप्ताह में काम करना होगा। मामले में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी चैतन्य कृष्णा ने कहा कि सीएमआरएस का दौरा सफल रहा है। प्रायोरिटी कॉरिडोर संचालन के लिए तैयार है। कुछ काम है जिन्हें किया जा रहा है। जल्द ही मंजूरी मिलेगी।

इन बिंदुओं पर सुधार होगा तभी मिलेगी मंजूरी

स्टेशनों पर फिनिशिंग काम: सुभाष नगर, केंद्रीय विद्यालय, रानी कमलापति, एम्स स्टेशनों पर आंतरिक और बाहरी काम अधूरा है। सीएमआरएस ने जोर दिया कि यात्री सेवा शुरू करने से पहले चिकनी फर्श, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, साइनेज सुनिश्चित करने के लिए सभी फिनिशिंग काम युद्धस्तर पर पूरे करें।

एंट्री-एग्जिट बिंदुओं का काम: कुछ स्टेशनों पर यात्रियों के प्रवेश और निकास से संबंधित सिविल कार्य अंतिम चरण में हैं या उनमें खामियां हैं। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि सभी एंट्री/एग्जिट पाइंट पूरी तरह से तैयार होने चाहिए। टिकट सिस्टम को भी दुरस्त करना होगा।

सुरक्षा और अलार्म प्रणालियों का एकीकरण: सुरक्षा प्रणालियां जैसे फायर अलार्म, टेलीकॉम और नियंत्रण कक्ष के बीच तालमेल में कमियां पाई गई। ऐसे में सभी संचार, सिग्नलिंग और सुरक्षा प्रणालियों को एक-दूसरे के साथ निर्बाध रूप से काम करना चाहिए ताकि आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके।

ट्रैक और ओवरहेड उपकरण की सटीकता: कुछ स्थानों पर ट्रैक- ओवरहेड इलेक्ट्रिक उपकरणों की अलाइनमेंट में अत्यधिक सटीकता की आवश्यकता बताई गई। अंतरराष्ट्रीय मेट्रो मानकों के अनुरूप इसे करने का कहा गया।

केंद्रीय स्कूल स्टेशन की ऊंचाई और सड़क खुदाई का काम: केंद्रीय स्कूल स्टेशन पर सड़क से संबंधित काम जैसे खुदाई और रोड क्लियरेंस अब भी जारी है। सीएमआरएस ने कहा कि स्टेशन के आसपास के लोगों काम जल्द पूरा करें।

फोटो सोर्स: पत्रिका

Published on:

17 Nov 2025 10:58 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Metro Project: टिकट सिस्टम में खामी, ‘ok’ रिपोर्ट मिलेगी तो चलेगी मेट्रो

