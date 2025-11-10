एमपी में बनेगा ‘पश्चिमी बायपास’, 15 गांवों से ली जाएगी 155 हेक्टेयर जमीन

MP News:एमपी के भोपाल शहर में पश्चिमी बायपास का काम शुरू होने वाला है। इसके लिए 15 गांव से 155 हेक्टेयर जमीन निकाली जाएगी। बता दें कि इस काम के लिए जिला प्रशासन ने काम शुरू किया है। जमीन निकलेगी तभी रोड का काम शुरू होगा। यह चार-लेन का होगा और इसके निर्माण के लिए करीब 3000 करोड़ मंजूर किए गए हैं।