एमपी में बनेगा ‘पश्चिमी बायपास’, 15 गांवों से ली जाएगी 155 हेक्टेयर जमीन

MP News: नया पश्चिमी बायपास 4 लेन बनाया जाएगा, जो कि पेव्हड शोल्डर होने के कारण दोनों ओर इसकी चौड़ाई 9-9 मीटर होगी।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Nov 10, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News:एमपी के भोपाल शहर में पश्चिमी बायपास का काम शुरू होने वाला है। इसके लिए 15 गांव से 155 हेक्टेयर जमीन निकाली जाएगी। बता दें कि इस काम के लिए जिला प्रशासन ने काम शुरू किया है। जमीन निकलेगी तभी रोड का काम शुरू होगा। यह चार-लेन का होगा और इसके निर्माण के लिए करीब 3000 करोड़ मंजूर किए गए हैं।

इस प्रोजेक्ट के तहत नए सिरे से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।इसके बनने के बाद इंदौर हाईवे से नर्मदापुरम को जोड़ने वाला रास्ता सीधे तौर पर मिल सकेगा। ऐसे में कई सारे नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो जाएगा. पश्चिमी बायपास की लंबाई करीब 35.60 किमी होगी।

जानिए ये जरूरी बातें

-3000 करोड़ रुपए मंजूर है इसेक लिए
-35.60 किमी लंबाई का है बायपास
-155 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करना तय है
-15 गांवों से ये जमीन निकाली जाएगी
-11 मिल जोड़ से रोड का काम शुरू होगा
-06 माह का समय तय है जमीन निकालने के लिए

कहां कितनी जमीन लेंगे तब बनेगा बायपास

15.9929 हेक्टेयर जमीन भानपुर केकडिया

14.0685 हेक्टेयर जमीन समसगढ़

10.2719 हेक्टेयर जमीन समसपुरा

2.0694 हेक्टेयर जमीन सरवर

17.8365 हेक्टेयर जमीन झागरिया खुर्द

12.8594 हेक्टेयर जमीन मूंडला

13.5931 हेक्टेयर जमीन नरेला

4.5198 हेक्टेयर जमीन

खबर शेयर करें:

Published on:

