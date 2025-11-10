एमपी में बनेगा ‘पश्चिमी बायपास’, 15 गांवों से ली जाएगी 155 हेक्टेयर जमीन

फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News:एमपी के भोपाल शहर में पश्चिमी बायपास का काम शुरू होने वाला है। इसके लिए 15 गांव से 155 हेक्टेयर जमीन निकाली जाएगी। बता दें कि इस काम के लिए जिला प्रशासन ने काम शुरू किया है। जमीन निकलेगी तभी रोड का काम शुरू होगा। यह चार-लेन का होगा और इसके निर्माण के लिए करीब 3000 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
इस प्रोजेक्ट के तहत नए सिरे से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।इसके बनने के बाद इंदौर हाईवे से नर्मदापुरम को जोड़ने वाला रास्ता सीधे तौर पर मिल सकेगा। ऐसे में कई सारे नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो जाएगा. पश्चिमी बायपास की लंबाई करीब 35.60 किमी होगी।
-3000 करोड़ रुपए मंजूर है इसेक लिए
-35.60 किमी लंबाई का है बायपास
-155 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करना तय है
-15 गांवों से ये जमीन निकाली जाएगी
-11 मिल जोड़ से रोड का काम शुरू होगा
-06 माह का समय तय है जमीन निकालने के लिए
15.9929 हेक्टेयर जमीन भानपुर केकडिया
14.0685 हेक्टेयर जमीन समसगढ़
10.2719 हेक्टेयर जमीन समसपुरा
2.0694 हेक्टेयर जमीन सरवर
17.8365 हेक्टेयर जमीन झागरिया खुर्द
12.8594 हेक्टेयर जमीन मूंडला
13.5931 हेक्टेयर जमीन नरेला
4.5198 हेक्टेयर जमीन
