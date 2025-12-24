एमपी में कड़ाके की ठंड, पचमढ़ी में 3.8 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान, जानिए कैसे रहेंगे अगले दो दिन

MP weather- मध्यप्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कोहरा भी परेशान कर रहा है। मंगलवार रात जहां कई शहरों में पारा खासा नीचे गिरा वहीं बुधवार की सुबह लोगों की आंखें घने कोहरे के आगोश में खुलीं। कई जगहों पर तो विजिबिलिटी 2 किमी तक ही रही। इधर मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने की बात कही है। इससे नए साल मनाने की भव्य योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। खासतौर पर हिल स्टेशनों पर जाने के प्लान पर पानी फिर सकता है।