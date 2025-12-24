MP को बड़ी सौगात, राज्य के 4 पुलिस अधिकारियों को बनाया IPS

IPS- मध्यप्रदेश के लिए 24 दिसंबर का दिन प्रशासनिक लिहाज से बेहतर साबित हुआ। इस दिन प्रदेश को नए IPS अधिकारी मिले। प्रदेश के राज्य पुलिस सेवा यानि एसपीएस के 4 अधिकारियों को आईपीएस IPS कैडर अवॉर्ड मिला है। एसपीएस अधिकारी आशीष खरे, विक्रांत मुरब, सुरेंद्र कुमार जैन और राजेश रघुवंशी को ये कैडर दिया गया है। 1997 और 1998 बैच के इन अफसरों को एक साल तक परिवीक्षा अवधि में रखा जाएगा। IPS कैडर अवॉर्ड के लिए 21 नवंबर को डीपीसी हुई थी जिसमें 15 नामों पर विचार किया गया था। वरिष्ठता सूची में जिन 2 अधिकारियों के नाम सबसे ऊपर थे वे विभिन्न कारणों से IPS अवॉर्ड से वंचित रह गए हैं।