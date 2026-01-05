5 जनवरी 2026,

Diljit Dosanjh Birthday: 27 लाख की एक घड़ी, सिंगर दिलजीत दोसांझ के पास हैं ऐसी कई लग्जरी वॉच

Diljit Dosanjh Birthday: सिंगर दिलजीत दोसांझ के फैंस उनके बारे में हमेशा कुछ न कुछ जानने में उत्सुक रहते हैं। 6 जनवरी को दिलजीत का जन्मदिन भी है। तो आइए इस खास दिन पर जानें उनके खास घड़ियों और गाड़ियों के कलेक्शन के बारे में जिनका दाम है लाखों में।

भारत

image

Priyanka

Jan 05, 2026

Diljit Dosanjh watch collection, Diljit Dosanjh birthday special,

दिलजीत लग्जरी वॉच कलेक्शन | फोटो सोर्स: दिलजीत दोसांझ इंस्टाग्राम

Diljit Dosanjh Birthday: 6 जनवरी को लाखों दिलों पर राज करने वाले दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) का जन्मदिन है। दिलजीत के बारे में जितना लिखा जाए वो कम ही है। उनके गानों से लेकर सोशल मीडिया पर उनकी मजाकिया व्लॉगिंग (Vlogging), हर चीज फैंस के लिए बेहद खास होती है। दिलजीत भी अपने आपको सीमित नहीं रखते हैं। उनके कई सारे शौक हैं, जैसे कि खाना बनाना, व्लॉगिंग करना, लग्जरी लाइफ इंजॉय करना। इस लग्जरी लाइफ का एक हिस्सा है उनकी करोड़ों की घड़ियों का कलेक्शन (Watch Collection)। तो आइए जानें गहराई से उनके इस लग्जरी घड़ियों वाले शौक के बारे में।

दिलजीत की हब्लॉट बिग बैंग स्टील सिरेमिक घड़ी | Hublot Big Bang Steel Ceramic

दिलजीत की घड़ियों का कलेक्शन एकदम अलग है। वॉच पैपराजी (Watch Paparazzi) के अनुसार सबसे खास है उनकी हब्लॉट बिग बैंग स्टील सिरेमिक वाली घड़ी। इसका डिजाइन इसे स्टाइलिश और स्लीक लुक देता है। ये स्टेनलेस स्टील और सिरेमिक के कॉम्बिनेशन से बनी है, जो कि इसे टिकाऊ और स्क्रैच-रेसिस्टेंट बनाता है। दिलजीत दोसांझ की हब्लॉट बिग बैंग घड़ी बहुत खूबसूरत है और दिलजीत की पर्सनैलिटी और स्टाइल पर शूट करती है। इस घड़ी का दाम लगभग 9,20,505 रुपये है।

दिलजीत दोसांझ की 18k यलो गोल्ड रोलेक्स | 18k Yellow Gold Rolex

दिलजीत की घड़ियों के शानदार कलेक्शन में दूसरा नाम आता है, उनकी 18k यलो गोल्ड में रोलेक्स डे-डेट वॉच का। ये घड़ी क्लास और सोफिस्टिकेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। रोलेक्स डे-डेट वॉच का अपना एक इतिहास है, ये पहली बार 1956 में पेश की गई थी और तब से यह रिफाइनमेंट और सफलता की निशानी मानी जाती है। इसके प्राइस की बात करें तो ये लगभग 27,70,880 रुपये की है।

दिलजीत की ऑडेमार्स पिगुएट रॉयल ओक ऑफशोर घड़ी | Audemars Piguet Royal Oak Offshore

दिलजीत की पसंदीदा घड़ियों के कलेक्शन में से एक ऑडेमार्स पिगुएट रॉयल ओक ऑफशोर क्रोनोग्राफ है। इस लग्जरी घड़ी में 42mm स्टेनलेस स्टील केस, ब्लैक डायल और सिल्वर-टोन्ड हैंड्स और इंडेक्स के साथ एक बोल्ड और मर्दाना डिजाइन है। इसमें एक टैकोमीटर स्केल भी है जो पहनने वाले को स्पीड मापने की सुविधा देता है, जिससे यह ड्राइविंग के शौकीनों के लिए एक प्रैक्टिकल एक्सेसरी बन जाती है। ऑडेमार्स पिगुएट रॉयल ओक ऑफशोर क्रोनोग्राफ ऑटोमैटिक सेल्फ-वाइंडिंग मूवमेंट से चलती है। इसका दाम लगभग 27,07,785 रुपये है।

दिलजीत दोसांझ को लग्जरी गाड़ियों का भी है शौक | Luxury Car Collections

दिलजीत दोसांझ को लग्जरी घड़ियों के साथ-साथ लग्जरी गाड़ियों का भी शौक है। उनके पास लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन है, जिनमें मर्सिडीज-एएमजी जी63 (Mercedes-AMG G63), पोर्श केयेन और पनामेरा (Porsche Cayenne and Panamera) , BMW 520D, रोल्स-रॉयस घोस्ट (Rolls-Royce Ghost), रेंज रोवर स्पोर्ट (Range Rover Sport), जीप रैंगलर (Jeep Wrangler) और मित्सुबिशी पजेरो (Mitsubishi Pajero) शामिल हैं। दिलजीत का ये कलेक्शन उनके पावर और लग्जरी लाइफ को दिखाता है।



मर्सिडीज-एएमजी जी63 (Mercedes-AMG G63) लगभग ₹4.3 करोड़
पोर्श केयेन और पनामेरा (Porsche Cayenne and Panamera)लगभग ₹1.39 करोड़
मित्सुबिशी पजेरो (Mitsubishi Pajero)लगभग ₹29.96 लाख
BMW 520D लगभग ₹68.90 लाख
रोल्स-रॉयस घोस्ट (Rolls-Royce Ghost)लगभग ₹8.95 करोड़
रेंज रोवर स्पोर्ट (Range Rover Sport)लगभग ₹2.75 करोड़
जीप रैंगलर (Jeep Wrangler)लगभग ₹64.08 लाख
दिलजीत दोसांझ की लग्जरी गाड़ियों के नाम और उनकी अनुमानित कीमतें


लाइफस्टाइल

Published on:

05 Jan 2026 09:00 pm

05 Jan 2026 09:00 pm

