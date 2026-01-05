Diljit Dosanjh Birthday: 27 लाख की एक घड़ी, सिंगर दिलजीत दोसांझ के पास हैं ऐसी कई लग्जरी वॉच

Diljit Dosanjh Birthday: 6 जनवरी को लाखों दिलों पर राज करने वाले दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) का जन्मदिन है। दिलजीत के बारे में जितना लिखा जाए वो कम ही है। उनके गानों से लेकर सोशल मीडिया पर उनकी मजाकिया व्लॉगिंग (Vlogging), हर चीज फैंस के लिए बेहद खास होती है। दिलजीत भी अपने आपको सीमित नहीं रखते हैं। उनके कई सारे शौक हैं, जैसे कि खाना बनाना, व्लॉगिंग करना, लग्जरी लाइफ इंजॉय करना। इस लग्जरी लाइफ का एक हिस्सा है उनकी करोड़ों की घड़ियों का कलेक्शन (Watch Collection)। तो आइए जानें गहराई से उनके इस लग्जरी घड़ियों वाले शौक के बारे में।