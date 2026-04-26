बच्चे की आंख में चला गया है फेवीक्विक? घबराएं नहीं, डॉक्टर से जानें क्या करें और क्या न करें!

What to do if Fevikwik gets into the eye?: सोशल मीडिया पर आए दिन कई वीडियो सामने आते रहते हैं। ऐसी ही एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक 8 साल के बच्चे की आंख में फेवीक्विक (Fevikwik) चला गया है। वीडियो में एक महिला बच्चे की आंख को देखकर घबराती हुई दिख रही है और बच्चे की आंख को खोलने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अगर गलती से कभी आपके या आपके घर में मौजूद बच्चे की आंख में फेवीक्विक या कोई भी सुपर ग्लू चला जाए, तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। यह एक इमरजेंसी सिचुएशन जरूर है, लेकिन सही जानकारी और सावधानी से इसे ठीक किया जा सकता है। याद रखें, ऐसे में हड़बड़ाहट में की गई गलत कोशिशें आंख को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। आज के इस लेख में आइए जानते हैं कि ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं।