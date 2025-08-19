Digital Eye Strain : आंखों को आराम देने का सबसे आसान तरीका, 20-20-20 नियम, जानें क्या है डिजिटल आई स्ट्रेन

Digital Eye Strain : आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हमारी आंखें जरूरत से ज्यादा काम कर रही हैं। सुबह-सुबह फोन पर स्क्रॉल करने से लेकर देर रात तक लगातार देखने तक, स्क्रीन रोजमर्रा की लाइफ स्टाइल का एक जरूरी हिस्सा बन गई हैं। लेकिन इस डिजिटल निर्भरता के साथ एक छिपी हुई कीमत भी जुड़ी है, आंखों की थकान। कभी इसे मामूली परेशानी समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता था लेकिन अब यह भारत में हर आयु वर्ग में सबसे तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है।