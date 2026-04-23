रात भर AC चलाकर सोने वाले लोग पढ़ लें ये खबर, शरीर के इन 3 अंगों को हो सकता है परमानेंट नुकसान

हड्डियों और फेफड़ों के अलावा, AC का सबसे पहला असर आपकी आंखों पर पड़ता है। 'The Eye Foundation' की एक रिसर्च के अनुसार, एयर कंडीशनर कमरे की हवा से नमी (Humidity) को पूरी तरह सोखी लेता है, जिससे आंखों की सुरक्षा करने वाली 'टियर फिल्म' (Tear Film) तेजी से सूखने लगती है। मेडिकल भाषा में इसे 'Evaporative Dry Eye Syndrome' कहा जाता है। रिसर्च बताती है कि जो लोग रात भर सीधे AC की हवा में सोते हैं, उनमें आंखों में जलन, लालिमा और धुंधलेपन की समस्या 30% ज्यादा देखी गई है। डॉक्टरों की सलाह है कि आंखों के परमानेंट डैमेज से बचने के लिए AC की हवा का रुख चेहरे की तरफ न रखें।