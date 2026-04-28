एक रोटी और ले लो का प्यार कहीं बन न जाए कैंसर का कारण, आज ही सुधारें अपनी थाली का गणित

Cancer Cause: हम अक्सर वही खाते हैं जो देखते आए हैं, एक रोटी और ले लो या बिस्किट के बिना चाय कैसी? लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनजाने में अपनाई गई ये आदतें शरीर में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के बीज बो रही हैं? कैंसर विशेषज्ञ का मानना है कि प्रोसेस्ड फूड, अधिक मैदा और शुगर शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। कैंसर से बचना है तो दवाइयों से पहले अपनी थाली को बदलना होगा। यह आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि यह बताने के लिए है कि कैसे रोजमर्रा के छोटे-छोटे बदलाव आपको एक स्वस्थ जीवन दे सकते हैं।