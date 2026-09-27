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बालकनी को जल्दी गंदा होने से बचाने के लिए सफाई, ड्रेनेज ट्रे और स्टैंड जैसी इन 9 बातों का रखें ध्यान 

Balcony Cleaning Tips: बालकनी बार बार गंदी हो जाती है तो गमलों से लेकर फर्श, रेलिंग और फर्नीचर तक किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर इसे साफ और व्यवस्थित कैसे रखा जा सकता है, आइए जानते हैं।
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भारत

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Priyambada yadav

Sep 27, 2026

Balcony Cleaning Tips, Balcony Cleaning Ideas

Balcony Cleaning Tips (Representative Image) Image Credit Magnific

Balcony Cleaning Ideas: बालकनी को साफ और सुंदर रखना आसान नहीं होता। धूल मिट्टी, सूखे पत्ते और गमलों से गिरने वाली मिट्टी यहां जल्दी जमा हो जाती है, जिससे सफाई करने के कुछ समय बाद ही बालकनी फिर से गंदी नजर आने लगती है। ऐसे में बार बार सफाई करने के बजाय अगर कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए, तो बालकनी को लंबे समय तक साफ सुथरा और व्यवस्थित रखा जा सकता है। आइए जानते हैं बालकनी को साफ रखने के आसान तरीके।

बालकनी में जरूरत से ज्यादा सामान न रखें

बालकनी में जितना ज्यादा सामान होगा, वहां धूल और गंदगी जमा होने की जगह भी उतनी ही बढ़ेगी। इसलिए ऐसी चीजें जिन्हें रोज इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें बालकनी में रखने से बचें। फर्नीचर और दूसरे सामान की संख्या भी बालकनी की जगह के हिसाब से रखें। इससे फर्श की सफाई करना आसान रहेगा और बालकनी भी ज्यादा खुली और व्यवस्थित नजर आएगी।

फर्श की सफाई करें

बालकनी की धूल और सूखे पत्तों को लंबे समय तक जमा न होने दें। नियमित रूप से झाड़ू लगाने से गंदगी की परत बनने से बच सकती है। सबसे पहले झाड़ू की मदद से धूल, मिट्टी और कचरा हटा दें। इसके बाद जरूरत के अनुसार फर्श को गीले कपड़े से साफ कर सकते हैं।

पौधों और गमलों की सफाई करते रहें

बालकनी में पौधे रखने से जगह अच्छी लगती है, लेकिन सूखे पत्ते, मिट्टी और पानी के कारण फर्श गंदा हो सकता है। इसलिए पौधों के आसपास गिरे पत्तों और मिट्टी को समय समय पर साफ करते रहें। गमलों को ऐसी जगह रखें, जहां उनके आसपास आसानी से सफाई की जा सके। इसके अलावा पौधों की सूखी पत्तियां समय पर हटाने से भी बालकनी साफ रखने में मदद मिलती है।

गमलों के नीचे ट्रे और प्लांट स्टैंड रखें

गमलों से निकलने वाला अतिरिक्त पानी अगर सीधे फर्श पर गिरता है तो वहां मिट्टी और गंदगी फैल सकती है। इसलिए हर गमले के नीचे एक ट्रे रखें, ताकि अतिरिक्त पानी उसमें जमा हो और फर्श पर न गिरे। अगर संभव हो तो गमलों को प्लांट स्टैंड पर रखें। इससे गमलों के नीचे और आसपास झाड़ू लगाना आसान रहेगा।

फर्नीचर को धूल और नमी से बचाएं

अगर बालकनी में कुर्सी, टेबल या दूसरे फर्नीचर रखे हैं तो उन्हें लंबे समय तक धूल और बारिश जैसी बाहरी चीजों के सीधे संपर्क में न छोड़ें। इस्तेमाल नहीं होने पर कुशन और तकियों को किसी सूखी जगह पर रखें। जरूरत पड़ने पर फर्नीचर को कवर भी कर सकते हैं। इससे फर्नीचर पर धूल और गंदगी कम जमा होगी और उसकी सफाई करना भी आसान रहेगा।

रेलिंग की सफाई नजरअंदाज न करें

बालकनी की रेलिंग पर भी धूल और मिट्टी जमा होती रहती है, लेकिन सफाई करते समय अक्सर इस हिस्से को छोड़ दिया जाता है। फर्श साफ करने के साथ रेलिंग को भी समय समय पर कपड़े से पोंछें। अगर रेलिंग पर ज्यादा धूल जमा है तो पहले सूखे कपड़े से धूल हटाएं और फिर जरूरत के अनुसार गीले कपड़े से साफ करें।

सामान को बॉक्स में रखें

बालकनी में पौधों से जुड़े औजार, सफाई का सामान या दूसरी छोटी चीजें खुले में रखने से जगह जल्दी बिखरी हुई नजर आ सकती है। ऐसी चीजों को बॉक्स, बास्केट या बंद स्टोरेज में रखना बेहतर है। इससे सामान एक जगह व्यवस्थित रहेगा और फर्श के आसपास सफाई करना भी आसान होगा। हालांकि, स्टोरेज के लिए ऐसे बॉक्स या बास्केट चुनें जिन्हें आसानी से साफ किया जा सके।

पानी जमा न होने दें

बारिश या पौधों में पानी डालने के बाद बालकनी के फर्श पर पानी जमा न रहने दें। गीली जगह पर धूल और गंदगी चिपक सकती है, जिससे सफाई करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए बालकनी में पानी की निकासी सही रखें और जरूरत पड़ने पर जमा पानी को हटा दें। गमलों में भी जरूरत से ज्यादा पानी डालने से बचें, ताकि पानी ट्रे से बाहर निकलकर फर्श पर न फैले।

बालकनी की सफाई का समय तय करें

बालकनी को पूरी तरह गंदा होने के बाद एक साथ साफ करने का इंतजार करने के बजाय नियमित सफाई की आदत बनाएं। रोज कुछ मिनट हल्की सफाई करने से धूल, पत्ते और मिट्टी ज्यादा जमा नहीं होंगे। इसके अलावा हफ्ते में एक बार फर्श, रेलिंग, गमलों और दूसरे सामान की अच्छी तरह सफाई कर सकते हैं। इससे बाद में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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Updated on:

27 Sept 2026 01:37 pm

Published on:

27 Sept 2026 01:37 pm

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