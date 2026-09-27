बालकनी को जल्दी गंदा होने से बचाने के लिए सफाई, ड्रेनेज ट्रे और स्टैंड जैसी इन 9 बातों का रखें ध्यान 

Balcony Cleaning Ideas: बालकनी को साफ और सुंदर रखना आसान नहीं होता। धूल मिट्टी, सूखे पत्ते और गमलों से गिरने वाली मिट्टी यहां जल्दी जमा हो जाती है, जिससे सफाई करने के कुछ समय बाद ही बालकनी फिर से गंदी नजर आने लगती है। ऐसे में बार बार सफाई करने के बजाय अगर कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए, तो बालकनी को लंबे समय तक साफ सुथरा और व्यवस्थित रखा जा सकता है। आइए जानते हैं बालकनी को साफ रखने के आसान तरीके।