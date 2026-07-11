Plant Care Tips:  इंडोर प्लांट लगाने की कर रहे हैं तैयारी? पहले जान लें ये 5 जरूरी बातें, लंबे समय तक पौधे रहेंगे हरे-भरे

Monsoon Indoor Plant Care Tips: बारिश का मौसम पौधों के विकास के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इस समय पौधों की ग्रोथ तेजी से होती है और वे ज्यादा हरे भरे नजर आते हैं। लेकिन अगर सही देखभाल न की जाए तो ज्यादा पानी, खराब ड्रेनेज और फंगस की वजह से पौधे खराब भी हो सकते हैं। ऐसे में अगर आप घर में इंडोर प्लांट लगाने जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं।