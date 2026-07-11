Deepika Padukone ने शेयर की तीसरे ट्राइमेस्टर की अपडेट, जानें प्रेग्नेंसी के आखिरी तीन महीनों में क्या-क्या होता है

इस दौरान बच्चे का वजन और विकास तेजी से बढ़ता है। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, वैसे-वैसे गर्भ में उसकी जगह कम होने लगती है। इसलिए पहले की तुलना में उसकी हलचल थोड़ी कम महसूस हो सकती है। वहीं, बच्चे का वजन बढ़ने के कारण मां को बार-बार पेशाब आना, रात में नींद टूटना, कमर दर्द, गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी परेशानियां हो सकती हैं। ऐसे में किसी भी असामान्य लक्षण या बच्चे की हलचल में कमी महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।