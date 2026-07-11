ताज का ‘शाही ठिकाना’ टाटा सुइट; 1 रात का किराया प्राइवेट कर्मचारी के सालभर के पैकेज जितना! भारत पहुंचे ‘स्पाइडर मैन’ यहीं रुके हैं

कार्यक्रम में टॉम हॉलैंड ने भारतीय प्रशंसकों का धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा, "दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। आपने हमेशा हमारा खुले दिल, खुशी, उत्साह, गरिमा और प्यार के साथ स्वागत किया है। भारत जैसा ऊर्जा से भरपूर सिनेमाघर का अनुभव दुनिया में कहीं और नहीं मिलता।" इससे पहले दिन में उन्होंने होटल के बाहर मौजूद प्रशंसकों का हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया।