10 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Kitchen Tips: आलू, प्याज से लेकर शहद तक, इन 8 चीजों को फ्रिज में रखने से करें परहेज 

Vegetables Not To Keep In Fridge: अगर आप भी खाने की सभी चीजों को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए फ्रिज में रख देते हैं, तो यह स्टोरी आपके लिए है। आज की इस स्टोरी में जानिए किन चीजों को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Jul 10, 2026

Potato Onion Storage Tips,Foods You Should Never Store In Fridge

Vegetable Storage Tips (representative image) (representative image)

Fridge Storage Mistakes: सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए लोग उन्हें फ्रिज में रखना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें फ्रिज में रखने से वे जल्दी खराब हो सकती हैं या उनका स्वाद, टेक्सचर और क्वालिटी बदल सकती है। आइए जानते हैं ऐसी कौन-कौन सी सब्जियां और खाने की चीजें हैं जिन्हें फ्रिज में नहीं रखना चाहिए।

आलू और प्याज को फ्रिज में न रखें

आलू और प्याज को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। प्याज फ्रिज में रखने से नरम हो सकता है। वहीं कटा हुआ प्याज फ्रिज में रखने से उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं। साथ ही उसकी गंध फ्रिज में रखी दूसरी चीजों तक फैल सकती है। इसलिए प्याज को धूप से दूर, खुली हवा वाली जगह पर रखें। इसके साथ ही आलू और प्याज को एक साथ भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्याज से निकलने वाली एथिलीन गैस आलू को जल्दी खराब और अंकुरित कर सकती है।

फ्रिज में न रखें टमाटर

टमाटर को फ्रिज में रखने से उसका स्वाद, खुशबू और टेक्सचर बदल सकता है। इसलिए टमाटर को रूम टेम्परेचर पर रखना बेहतर माना गया है।

खीरा जल्द हो सकता हैखराब

खीरे को फ्रिज में रखने से वह नरम पड़ सकता है और गलने लग सकता है। इसके अलावा इसे केला, टमाटर या खरबूजे से भी यह जल्दी खराब हो सकता है। इसलिए इसे अलग टोकरी में रखना चाहिए।

शिमला मिर्च फ्रिज में रखने से हो जाती है नरम

शिमला मिर्च को कम तापमान पर रखने से उसकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है और उसका कुरकुरापन खत्म हो जाता है। इसलिए इसे फ्रिज में रखने से बचने से बचना चाहिए।

तुलसी के पत्ते फ्रिज में हो जाते हैं काले

तुलसी के पत्तों को फ्रिज में रखने से वे काले पड़ सकते हैं और उनका रस कम हो सकता है। इसलिए अगर दो-तीन दिन तक इस्तेमाल करना हो तो उन्हें पानी में रखकर रखें।

अदरक और बैंगन को फ्रिज में रखने से करें परहेज

अदरक और बैंगन को फ्रिज में ज्यादा देर रखने से उनका मॉइश्चर कम हो जाता है और वे जल्दी खराब हो सकते हैं। इसलिए इन्हें ज्यादा दिनों तक फ्रिज में रखने से बचें।

ब्रेड को फ्रिज में रखने से करें परहेज

सब्जियों के साथ ही ब्रेड को भी फ्रिज में रखने से वह ड्राई होने के साथ जल्दी खराब हो सकती है। इसलिए ब्रेड को ज्यादा दिनों तक फ्रिज में न रखें।

शहद फ्रिज में न करें स्टोर

शहद को फ्रिज में रखने से वह ज्यादा गाढ़ा हो सकता है। इसलिए इसे फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। शहद को सामान्य रूम टेम्परेचर पर, धूप से दूर और ठंडी जगह पर रखें।

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Jul 2026 04:06 pm

Published on:

10 Jul 2026 04:03 pm

Hindi News / Lifestyle News / Kitchen Tips: आलू, प्याज से लेकर शहद तक, इन 8 चीजों को फ्रिज में रखने से करें परहेज 

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Home Care Tips: बारिश में घर से आती है सीलन की बदबू? इन 7 उपायों से मिलेगी राहत

Rainy Season Home Care Tips, Remove Bad Smell From Home
लाइफस्टाइल

Monsoon Tips: बारिश के आते ही मच्छर और मक्खियां कर रही हैं परेशान? तो आजमाएं ये 5 आसान टिप्स

Fly Control At Home, Monsoon Mosquito Prevention
लाइफस्टाइल

Mattress Size Guide: सिंगल और डबल ही नहीं, कई और साइज में भी आते हैं गद्दे, खरीदने से पहले जानें कौन सा रहेगा आपके लिए बेस्ट

Bed Mattress Size, Queen Size Mattress
लाइफस्टाइल

Kitchen Hacks: किचन सिंक से बदबू आ रही है, पानी नहीं बह रहा या गंदा दिख रहा है? तो इन 5 तरीकों से करें साफ 

Kitchen Sink Cleaning, Unclog Kitchen Sink Cleaning Hacks
लाइफस्टाइल

Yellow Teeth Cleaning Tips: पीले दांतों से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं DIY टीथ व्हाइटनिंग टिप्स, जानें क्या करें और क्या नहीं

Natural Teeth Whitening, Remove Yellow Teeth Naturally
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.