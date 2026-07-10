Kitchen Tips: आलू, प्याज से लेकर शहद तक, इन 8 चीजों को फ्रिज में रखने से करें परहेज 

आलू और प्याज को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। प्याज फ्रिज में रखने से नरम हो सकता है। वहीं कटा हुआ प्याज फ्रिज में रखने से उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं। साथ ही उसकी गंध फ्रिज में रखी दूसरी चीजों तक फैल सकती है। इसलिए प्याज को धूप से दूर, खुली हवा वाली जगह पर रखें। इसके साथ ही आलू और प्याज को एक साथ भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्याज से निकलने वाली एथिलीन गैस आलू को जल्दी खराब और अंकुरित कर सकती है।