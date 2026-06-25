Nirjala Ekadashi 2026: तुलसी पूजा का महत्व, जानें शुभ मुहूर्त और धार्मिक उपाय

इस वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी की तिथि को लेकर पंचांग गणना बेहद खास है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जून 2026 को सायंकाल 06:12 बजे से हो रहा है, जो अगले दिन यानी 25 जून 2026 को रात्रि 08:09 बजे तक व्याप्त रहेगी। चूंकि सनातन धर्म में उदयातिथि की महत्ता सर्वोपरि मानी जाती है, इसलिए 25 जून को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान होने के कारण, महाव्रत 25 जून (गुरुवार) को ही रखा जाएगा। गुरुवार का दिन होने से इस व्रत का महत्व कई गुना और बढ़ गया है क्योंकि यह दिन स्वयं जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु को समर्पित है।