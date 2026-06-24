Nirjala Ekadashi Aarti 2026: भगवान विष्णु आरती के बिना अधूरी मानी जाती है निर्जला एकादशी की पूजा

Nirjala Ekadashi Aarti Lyrics: ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा और व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पूजा के दौरान विष्णु आरती का पाठ करना शुभ माना जाता है। यदि आप निर्जला एकादशी (Nirjala Ekadashi 2026) व्रत कर रहे हैं, तो यहां पढ़ें भगवान विष्णु की आरती।