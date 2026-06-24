Nirjala Ekadashi Kab Hai: निर्जला एकादशी व्रत कब है, पारण का समय क्या है? जानें भीमसेन और वेदव्यास की कथा

जब वेदव्यास जी ने एकादशी के महत्व को समझाते हुए कहा कि चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो किसी भी एकादशी के दिन व्यक्ति को अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, यह सुनते ही भीमसेन के रोंगटे खड़े हो गए और भीमसेन ने कहा "प्रभु हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। हम आपके चरणों में निवेदन करते हैं। मां कुंती भी व्रत रह लेती है। धर्मराज, नकुल, सहदेव, ये अर्जुन ये सब व्रत रह लेते हैं। द्रौपदी व्रत रहती है। ये सब रह लेते हैं। पर हम पर बिना अन्न के नहीं रहा जाता। हम बहुत परेशान हैं। हम बड़े परेशान हैं। और यह लोग जो है हमें तो आप कृपा करके बताइए हम क्या करें?"