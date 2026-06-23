Nirjala Ekadashi Pani Kab Piye: पानी पीने के नियम, व्रत पारण का सही समय और दान का महत्व

Nirjala Ekadashi 2026 Parana Time and Water Rules: निर्जला एकादशी (Nirjala Ekadashi 2026) हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है। वर्ष 2026 में यह व्रत 25 जून को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धालु बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं, तो पानी पीने के नियम, पारण का सही समय और दान की परंपराओं की जानकारी पहले से जान लेना आवश्यक है।