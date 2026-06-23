Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी पर लक्ष्मी नारायण राजयोग, इन 4 राशियों को मिल सकता है धन और करियर में लाभ

इस आत्मग्लानि से मुक्ति पाने के लिए भीम महर्षि वेदव्यास की शरण में पहुंचे। तब व्यास जी ने उन्हें ढाढस बंधाते हुए कहा कि यदि वह पूरे साल की चौबीस एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते, तो उन्हें केवल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 'निर्जला एकादशी' का उपवास करना चाहिए। व्यास जी ने स्पष्ट किया कि इस एक कठिन व्रत को पूरी निष्ठा से करने पर साल की सभी एकादशियों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इसी कारण इसे 'भीमसेनी एकादशी' या 'पांडव एकादशी' भी कहा जाता है।