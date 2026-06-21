Nirjala Ekadashi 2026: 25 जून को तीन महासंयोगों के बीच मनाई जाएगी निर्जला एकादशी, जानिए शुभ मुहूर्त और उपाय

नीतिका शर्मा ने बताया कि निर्जला एकादशी (Nirjala Ekadashi 2026) के दिन दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विष्णु सहस्त्र का पाठ करने से कुंडली के सभी दोष समाप्त होते हैं। भोग में भगवान विष्णु को पीली वस्तुओं का प्रयोग करने से धन की बरसात होती है। भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर गीता का पाठ करने से पित्रों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।