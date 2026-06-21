Ashadha Month 2026: 30 जून से आषाढ़ मास शुरू: जानिए सूर्य पूजा का महत्व, वामन अवतार की कथा और चतुर्मास की शुरुआत

ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, सुबह सूर्योदय से पहले उठकर तीर्थ स्नान करें या घर पर ही पानी में गंगाजल डालकर नहाएं। इसके बाद तांबे के लोटे में जल भरें और चावल, फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। जल चढ़ाते समय सूर्य के वरूण रूप को प्रणाम करते हुए 'ऊं रवये नम:' मंत्र का जाप करें। इसके बाद धूप, दीप से सूर्य देव का पूजन करें और तांबे का बर्तन, पीले या लाल कपड़े, गेहूं, गुड़, लाल चंदन आदि का दान करें। इस दिन सूर्यदेव की पूजा के बाद एक समय फलाहार करें।