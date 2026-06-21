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Summer Solstice 2026: आज साल का सबसे लंबा दिन, जानें 12 राशियों पर क्या होगा असर

Summer Solstice 21 June 2026 साल का सबसे बड़ा दिन आज! जब दोपहर में कुछ पल के लिए गायब हो जाएगी आपकी परछाई और आसमान से बरसेगी सौर ऊर्जा। जानिए कर्क संक्रांति के इस महासंयोग का देश-दुनिया और आपकी राशि पर क्या होगा सीधा असर।

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भारत

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Manoj Vashisth

Jun 21, 2026

Zero Shadow Day, Summer Solstice 2026

Summer Solstice 2026 : आज क्यों होगा साल का सबसे लंबा दिन? (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Longest Day of Year: आज यानी 21 जून 2026 को प्रकृति एक अद्भुत खगोलीय घटना की गवाह बनने जा रही है। आज साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होगी। खगोल विज्ञान के अनुसार, आज सूर्य देव अपनी चाल बदलते हुए सीधे कर्क रेखा (Tropic of Cancer) के ऊपर विराजमान होंगे। इसका मतलब है कि पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ पूरी तरह झुका रहेगा, जिससे हमें सबसे ज्यादा देर तक धूप मिलेगी।

Zero Shadow Day क्या होता है?

इस दिन की एक और सबसे खास बात दोपहर के वक्त दिखने वाला 'जीरो शैडो डे' (Zero Shadow Day) होगा। जब सूर्य ठीक हमारे सिर के ऊपर होगा, तब कुछ पलों के लिए आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ देगी यानी गायब हो जाएगी। भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में इस घटना को 'ग्रीष्म संक्रांति' या 'कर्क संक्रांति' कहा जाता है, जिसका आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व बेहद खास है। सूर्य का यह परिवर्तन सभी 12 राशियों के जीवन में बड़ा उथल-पुथल मचाने वाला है।

ज्योतिषीय दृष्टिकोण और देश-दुनिया पर असर

ज्योतिषविदों के अनुसार, जब सूर्य कर्क रेखा पर आते हैं, तो मौसम में बदलाव के साथ-साथ मानव जीवन पर सौर ऊर्जा का प्रभाव चरम पर होता है। वैश्विक स्तर पर इस बदलाव से कृषि क्षेत्र में तेजी आती है, लेकिन साथ ही तापमान में बढ़ोतरी और कुछ हिस्सों में अचानक मौसम बदलने के योग भी बनते हैं। इस समय सूर्य देव की विशेष आराधना और ध्यान करने से मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है।

आपकी राशि पर क्या होगा इस 'महा-संक्रांति' का असर?

खगोलशास्त्र के इस बड़े बदलाव से आपकी किस्मत के सितारे कैसे प्रभावित होंगे, आइए ज्योतिर्विद राजेंद्र मुंजाल से जानते हैं:

मेष (Aries):

आपके भीतर ऊर्जा का नया संचार होगा। नए नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं और व्यापार की रफ्तार बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, बस खान-पान पर ध्यान दें।

वृषभ (Taurus):

पुराने निवेश से बड़ा मुनाफा होने के योग हैं, जिससे मानसिक तनाव दूर होगा। दफ्तर में माहौल पक्ष में रहेगा। सेहत को और बेहतर बनाए रखने के लिए योग-ध्यान का सहारा लें।

मिथुन (Gemini):

आज आपको अपनी जेब पर नियंत्रण रखना होगा। पैसों के मामले में लापरवाही से नुकसान हो सकता है, इसलिए निवेश टालें। हालांकि, छात्रों को अपनी मेहनत का शानदार फल मिलेगा।

कर्क (Cancer):

आपके लिए यह दिन नई शुरुआत का संकेत लेकर आया है। लंबे समय से अटकी समस्याएं सुलझेंगी। कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव होंगे और परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा।

सिंह (Leo):

दफ्तर में कड़ी परीक्षा हो सकती है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। कार्यस्थल पर आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन में शांति और तालमेल बना रहेगा।

कन्या (Virgo):

फिजूलखर्ची से बचें, नहीं तो आगे चलकर बजट बिगड़ सकता है। वाद-विवाद से दूर रहें और अपनी ऊर्जा को नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग में लगाएं, सफलता मिलेगी।

तुला (Libra):

सामाजिक रूप से आज का दिन आपके नाम रहेगा। आपकी वाकपटुता से लोग आकर्षित होंगे और नए संपर्क बनेंगे। आमदनी के नए स्रोत तलाशने पर ध्यान दें।

वृश्चिक (Scorpio):

आज अहंकार को खुद पर हावी न होने दें। शांति और धैर्य से काम लें, वरना मानसिक शांति भंग हो सकती है। पैसों के लेनदेन में जल्दबाजी न करें।

धनु (Sagittarius):

नए प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी जो आपके करियर के बंद दरवाजे खोल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिलेगी। खुद को हाइड्रेटेड रखें।

मकर (Capricorn):

आपकी पुरानी मेहनत अब मुकाम पर पहुंचने वाली है। सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं, इसलिए वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें।

कुंभ (Aquarius):

आज आप नए विचारों से लबरेज रहेंगे। करियर में बदलाव का विचार आ सकता है। दोस्तों का भरपूर समर्थन मिलेगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

मीन (Pisces):

आज आपकी बातों को कार्यस्थल और परिवार में गंभीरता से सुना जाएगा। अपनों के साथ वक्त बिताकर सुकून मिलेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखने में आप सफल रहेंगे।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Updated on:

21 Jun 2026 10:16 am

Published on:

21 Jun 2026 10:13 am

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