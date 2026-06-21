Summer Solstice 2026: आज साल का सबसे लंबा दिन, जानें 12 राशियों पर क्या होगा असर

इस दिन की एक और सबसे खास बात दोपहर के वक्त दिखने वाला 'जीरो शैडो डे' (Zero Shadow Day) होगा। जब सूर्य ठीक हमारे सिर के ऊपर होगा, तब कुछ पलों के लिए आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ देगी यानी गायब हो जाएगी। भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में इस घटना को 'ग्रीष्म संक्रांति' या 'कर्क संक्रांति' कहा जाता है, जिसका आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व बेहद खास है। सूर्य का यह परिवर्तन सभी 12 राशियों के जीवन में बड़ा उथल-पुथल मचाने वाला है।