21 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Aaj Ka Rashifal 21 June: मिथुन और कर्क राशि वालों को मिल सकता है रुका हुआ धन, सिंह राशि के लिए भूमि सौदे में लाभ के योग

Today Horoscope 21 June 2026: 21 जून 2026 का राशिफल जानें। ग्रह गोचर और राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर प्रभाव, धन लाभ, करियर, व्यापार, पारिवारिक जीवन और भाग्य से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत। जानें किन राशियों को मिलेगा आर्थिक फायदा और सफलता।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Jun 21, 2026

June 21 Horoscope

Aaj Ka Rashifal 21 June : आज का राशिफल: मिथुन और कर्क राशि को धन लाभ के संकेत, सिंह राशि के लिए भूमि सौदा रहेगा लाभकारी (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Aaj Ka Rashifal 21 June 2026: 21 जून 2026 का दिन कई राशियों के लिए ग्रहों की अनुकूल स्थिति और महत्वपूर्ण गोचर प्रभावों के कारण विशेष रहने वाला है। आज के ग्रह संकेत बताते हैं कि कुछ जातकों को रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, जबकि कई राशियों के लिए व्यापार विस्तार, करियर उन्नति और नई योजनाओं में सफलता के योग बन रहे हैं। वहीं कुछ लोगों को आर्थिक मामलों में सावधानी और सोच-समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता रहेगी। चंद्रमा और अन्य प्रमुख ग्रहों की स्थिति रिश्तों, पारिवारिक मामलों और निवेश संबंधी फैसलों को भी प्रभावित करेगी। आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य मुकेश भारद्वाज से 21 जून 2026 का दैनिक राशिफल और किस राशि के लिए आज का दिन आर्थिक लाभ, भाग्योदय और नई उपलब्धियों के संकेत लेकर आया है।

आज का राशिफल: मेष

व्यवसाय में शिथिलता रहेगी। छोटी-छोटी बातों पर विवाद होने की संभावना है। विरोधियों से अपनी योजनाओं को गुप्त रखना होगा। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलना कठिन रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी।

  • शुभ रंग: ग्रे (Grey)
  • शुभ अंक: 4

आज का राशिफल: वृषभ

जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करने होंगे। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने कार्यों को और बेहतर ढंग से करने की प्रेरणा मिलेगी। भावनात्मक संबंधों में पिछली नाराजगी दूर होगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे।

  • शुभ रंग: लाल (Red)
  • शुभ अंक: 8

आज का राशिफल: मिथुन

बेहतरीन कार्य व्यवस्था मिलने से उत्साह बना रहेगा। व्यवसाय में वृद्धि होगी। पुराने कर्ज चुकाने से आर्थिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मित्रों का सहयोग पहले से बेहतर मिलेगा। मनोरंजन और पर्यटन के अवसर मिलेंगे।

  • शुभ रंग: कॉपर (Copper)
  • शुभ अंक: 9

आज का राशिफल: कर्क

भाई-बहनों के बीच संपत्ति के अधिकारों को लेकर हुई बातचीत सार्थक रहेगी। भाग्य का समर्थन मिलने से रुका हुआ धन मिलेगा। ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिल सकते हैं। वाहन के रखरखाव पर धन खर्च करना पड़ सकता है।

  • शुभ रंग: कॉफी (Coffee)
  • शुभ अंक: 2

आज का राशिफल: सिंह

किसी खास मुद्दे पर मनमुटाव की संभावना बन रही है। विनम्र व्यवहार और सार्थक बातचीत से समस्याओं के समाधान मिलेंगे। भूमि और भवन से संबंधित सौदे लाभकारी रहेंगे। जोखिम लेने से बचना होगा।

  • शुभ रंग: हरा (Green)
  • शुभ अंक: 1

आज का राशिफल: कन्या

व्यवस्थाओं पर पकड़ मजबूत होगी। खेलकूद प्रतियोगिता, इंटरव्यू आदि में सफलता की अच्छी संभावना रहेगी। उच्च शिक्षा में किए जा रहे प्रयासों को परिवार का समर्थन मिलेगा। धन की समस्या आंशिक तौर पर दूर होगी।

  • शुभ रंग: ऑफ व्हाइट (Off-White)
  • शुभ अंक: 8

आज का राशिफल: तुला

बहुमूल्य वस्तुओं के प्रति लापरवाही से बचना होगा। प्रेम संबंधों में स्थाई तनाव आने की संभावना बन रही है। पेरेंट्स (माता-पिता) के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। आर्थिक मामलों में कानून का पालन करना भविष्य की समस्याओं से बचाएगा।

  • शुभ रंग: पिंक (Pink)
  • शुभ अंक: 5

आज का राशिफल: वृश्चिक

कार्यों में लाभ प्राप्ति की संभावना बहुत अच्छी रहेगी। कार्यों की दिशा और परिश्रम का स्तर ऊंचा रखना होगा। नकारात्मक लोग पारिवारिक शांति को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए सावधानी रखें। संतान के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा।

  • शुभ रंग: ऑरेंज (Orange)
  • शुभ अंक: 2

आज का राशिफल: धनु

आर्थिक चिंताएं परेशान कर सकती हैं। बच्चों के भविष्य को लेकर सही योजना बनाने की आवश्यकता रहेगी। पारिवारिक समस्याओं में दूसरों का हस्तक्षेप तनाव को बढ़ा सकता है। साझेदारी के व्यवसाय में सजगता की आवश्यकता रहेगी।

  • शुभ रंग: सिल्वर (Silver)
  • शुभ अंक: 7

आज का राशिफल: मकर

तकनीकी का व्यावसायिक उपयोग बढ़ाने में सफल रहेंगे। भावनात्मक संबंधों में समस्याओं के बावजूद स्थिरता बनी रहेगी। पेरेंट्स (माता-पिता) का व्यवहार अप्रत्याशित रहेगा। यात्रा सुखद रहेगी।

  • शुभ रंग: लेमन येलो (Lemon Yellow)
  • शुभ अंक: 1

आज का राशिफल: कुंभ

कार्यों की दिशा अचानक बदलने से निराशा महसूस करेंगे। वस्त्र और आभूषण के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को जोखिम उठाने से बचना होगा। भावनात्मक संबंधों में नाराजगी के बाद आई प्रसन्नता, रिश्तों को और मजबूत करने में सहायक रहेगी।

  • शुभ रंग: ब्राइट व्हाइट (Bright White)
  • शुभ अंक: 5

आज का राशिफल: मीन

सभी का सहयोग मिलने से दिन में उत्साह बना रहेगा। माता-पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। साझेदारों के साथ नए व्यवसाय के लिए बातचीत होगी। उच्च अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

  • शुभ रंग: गोल्डन (Golden)
  • शुभ अंक: 4

टैरो साप्ताहिक राशिफल 21-27 जून 2026: तुला से मीन राशि तक नए अवसर और चुनौतियों के संकेत

ये भी पढ़ें
Tarot Horoscope 21-27 June

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal

राशिफल 2026

Updated on:

20 Jun 2026 11:18 pm

Published on:

21 Jun 2026 05:10 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 21 June: मिथुन और कर्क राशि वालों को मिल सकता है रुका हुआ धन, सिंह राशि के लिए भूमि सौदे में लाभ के योग

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Saptahik Rashifal 21 June to 27 June 2026: कुंभ को धन लाभ, तुला-वृश्चिक रहें सतर्क, जानें सभी 6 राशियों का भविष्यफल

Weekly Horoscope
राशिफल

टैरो साप्ताहिक राशिफल 21-27 जून 2026: तुला से मीन राशि तक नए अवसर और चुनौतियों के संकेत

Tarot Horoscope 21-27 June
राशिफल

Tarot Weekly Horoscope 21-27 June 2026: मेष, वृषभ, मिथुन समेत 6 राशियों का साप्ताहिक भविष्यफल

Tarot Weekly Horoscope 21-27 June 2026
राशिफल

साप्ताहिक राशिफल 21-27 जून 2026: गजलक्ष्मी योग से 3 राशियों के लिए आर्थिक लाभ के योग, करियर और कारोबार में मिल सकते हैं बड़े मौके

Weekly Horoscope 21-27 June 2026
राशिफल

Rashifal 20 June: इन 5 राशियों के लिए सौभाग्य भरा दिन, जानें मेष से मीन तक का भाग्यशाली अंक और शुभ रंग

Horoscope Today 20 June 2026
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.