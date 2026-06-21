Aaj Ka Rashifal 21 June: मिथुन और कर्क राशि वालों को मिल सकता है रुका हुआ धन, सिंह राशि के लिए भूमि सौदे में लाभ के योग

Aaj Ka Rashifal 21 June 2026: 21 जून 2026 का दिन कई राशियों के लिए ग्रहों की अनुकूल स्थिति और महत्वपूर्ण गोचर प्रभावों के कारण विशेष रहने वाला है। आज के ग्रह संकेत बताते हैं कि कुछ जातकों को रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, जबकि कई राशियों के लिए व्यापार विस्तार, करियर उन्नति और नई योजनाओं में सफलता के योग बन रहे हैं। वहीं कुछ लोगों को आर्थिक मामलों में सावधानी और सोच-समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता रहेगी। चंद्रमा और अन्य प्रमुख ग्रहों की स्थिति रिश्तों, पारिवारिक मामलों और निवेश संबंधी फैसलों को भी प्रभावित करेगी। आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य मुकेश भारद्वाज से 21 जून 2026 का दैनिक राशिफल और किस राशि के लिए आज का दिन आर्थिक लाभ, भाग्योदय और नई उपलब्धियों के संकेत लेकर आया है।