Aaj Ka Rashifal 10 August 2026: दूसरे सावन सोमवार को मेष से मीन तक जानें किसके पक्ष में रहेंगे सितारे?

Aaj Ka Rashifal 10 August 2026: सावन का दूसरा सोमवार भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ कई राशियों के लिए नई संभावनाएं और सकारात्मक संकेत लेकर आया है। कुछ जातकों को आज धैर्य और समझदारी से फैसले लेने होंगे, वहीं कई राशियों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में प्रगति के योग बन रहे हैं। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का 10 अगस्त 2026 का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope)।