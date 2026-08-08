Saptahik Rashifal 9-15 August 2026: सभी 12 राशियों के लिए करियर, धन और रिश्तों के मामले में कैसा रहेगा सप्ताह?

मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह पूर्व की भांति सामान्य फलदायी रहेगा। आपकी रोज़ी-रोज़गार पूर्ववत चलते रहेंगे। कठिन परिश्रम और प्रयास की बदौलत आप अपनी आय के स्रोतों में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। सप्ताह की शुरुआत में करियर या कारोबार में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धि और विवेक से उन्हें दूर करते हुए संतुलन बनाए रखेंगे। सप्ताह के मध्य तक हालात आपके नियंत्रण में होंगे। इस समय के दौरान किसी नए काम से जुड़ने का अवसर भी मिल सकता है। कारोबारी यात्राएं सुखद और सफल रहेंगी। किसी बड़ी संस्था या व्यवसायी के साथ डील करने के योग बन सकते हैं। यह समय टारगेट ओरिएंटेड और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कार्यों के लिए विशेष रूप से अनुकूल है। यदि आप स्थायी संपत्ति से जुड़ा कोई निर्णय लेने की सोच रहे हैं तो अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। घर में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रियजन के आगमन से घर में खुशी का माहौल बनेगा। लव लाइफ सामान्य गति से चलेगी। जीवनसाथी के साथ सुखद समय बिताने के अवसर मिलेंगे। संतान की उपलब्धियों से मान-सम्मान बढ़ेगा।