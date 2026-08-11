Aaj Ka Rashifal 11 August 2026: मेष से मीन तक जानें आज का दिन कैसा रहेगा, धन-करियर और रिश्तों में क्या होगा बदलाव?

Aaj Ka Rashifal 11 August 2026- जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Chatgpt)
Aaj Ka Rashifal 11 August 2026: आज का दिन कई राशियों के लिए नई संभावनाएं और सकारात्मक संकेत लेकर आया है। कुछ जातकों को आज धैर्य और समझदारी से फैसले लेने होंगे, वहीं कई राशियों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में प्रगति के योग बन रहे हैं। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का 11 अगस्त 2026 का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।
मेष राशि को पारिवारिक जीवन में बातचीत सावधानी से करनी होगी। व्यर्थ के विवाद परेशान कर सकते है। कार्यस्थल पर बहुत व्यस्त रहेंगे। उच्च अधिकारियों से तालमेल में सुधार करना होगा।
शुभ रंग- रेड
शुभ अंक- 7
वृषभ राशि के लिए उत्साह और आनंद से जुड़ा दिन रहेगा। मनोरंजन और पर्यटन से जुड़े कार्यक्रम बन सकते हैं। भावनात्मक संबंधों में एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए।
शुभ रंग- ऑफ व्हाइट
शुभ अंक- 9
मिथुन राशि बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों में कार्य करें। लोगों को बेहद सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। भावनात्मक संबंधों के प्रति जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार तनाव से बचाएगा। यात्रा टालें।
शुभ रंग- पीकॉक ब्ल्यू
शुभ अंक-8
कर्क राशि को किए गए परिश्रम का लाभ शीघ्रता से मिलेगा। आर्थिक उन्नति और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अपने शब्दों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा।
शुभ रंग- क्रीम
शुभ अंक- 6
सिंह राशि को दूसरों की लापरवाही से समस्या हो सकती है। आर्थिक रूप से अधिक जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। प्रेम में अनुराग बढ़ेगा।
शुभ रंग- यलो
शुभ अंक- 3
कन्या राशि के नए संबंध बनेंगे। व्यवसाय में उन्नति के योग बन रहे हैं। सरकार का समर्थन मिलेगा रुका हुआ। धन मिलने से विलासिता की वस्तुओं पर धन खर्च हो सकता है।
शुभ रंग- पीच
शुभ अंक- 2
तुला राशि को दिन में पहले से तय कार्यक्रमों की व्यवस्था बार-बार बदलनी पड़ सकती है। पेरेंट्स से बातचीत में बहुत धैर्य दिखाना होगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें।
शुभ रंग- ग्रीन
शुभ अंक- 5
वृश्चिक राशि को अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को सफलता मिलने तक गुप्त रखना होगा। प्रतिस्पर्धा में कठिन दौर आ सकता है। ससुराल पक्ष से मांगलिक समाचार मिलेंगे।
शुभ रंग- महरून
शुभ अंक- 1
धनु राशि को कुटिल लोगों से दूरी बनानी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्यों में अच्छे लाभ की उम्मीद रख सकते हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
शुभ रंग- ब्राउन
शुभ अंक- 4
मकर राशि के लिए राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे। आर्थिक योजनाएं सफल रह सकती हैं। संतान पक्ष के विचारों और कार्यों से चिंतित रहेंगे। यात्रा में सावधानी बरते।
शुभ रंग- कॉफी
शुभ अंक- 7
कुंभ राशि के विश्वास में हानि की संभावना बन रही है। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की मदद मिलेगी। भावुकता मे अपनी गुप्त बातें कहने से बचना होगा।
शुभ रंग- ग्रे
शुभ अंक- 6
मीन राशि के जातक व्यवसाय में छोटे-छोटे सौदे लाभकारी रहेंगे। भाग्य का समर्थन मिलेगा और शिक्षा में एकाग्रता बढ़ेगी। खर्चो पर नियंत्रण रखना होगा गुरुजनों का सहयोग मिलेगा।
शुभ रंग- कॉपर
शुभ अंक- 3
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