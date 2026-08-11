Aaj Ka Rashifal 11 August 2026: मेष से मीन तक जानें आज का दिन कैसा रहेगा, धन-करियर और रिश्तों में क्या होगा बदलाव?

Aaj Ka Rashifal 11 August 2026: आज का दिन कई राशियों के लिए नई संभावनाएं और सकारात्मक संकेत लेकर आया है। कुछ जातकों को आज धैर्य और समझदारी से फैसले लेने होंगे, वहीं कई राशियों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में प्रगति के योग बन रहे हैं। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का 11 अगस्त 2026 का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।