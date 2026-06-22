Nirjala Ekadashi 2026: सालभर की एकादशियों का पुण्य दिलाता है यह व्रत, जानें विष्णु-तुलसी पूजा विधि

Nirjala Ekadashi Date 2026: निर्जला एकादशी 2026 का व्रत 25 जून को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में इसे सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक किया गया यह एक व्रत वर्षभर की सभी एकादशियों के बराबर पुण्यफल प्रदान करता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है, वहीं तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी (Nirjala Ekadashi 2026) पर विधि-विधान से पूजा, व्रत और दान-पुण्य करने से सुख-समृद्धि, मानसिक शांति और भगवान की कृपा प्राप्त होती है।