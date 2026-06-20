Mangal Gochar 2026: वृषभ राशि में मंगल के प्रवेश से सोना-चांदी महंगे होने के संकेत, जानें सभी 12 राशियों का राशिफल

Mangal Gochar in Taurus: वैदिक ज्योतिष में मंगल को साहस, ऊर्जा, पराक्रम और कर्म का प्रतिनिधि ग्रह माना गया है। यह ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो जीवन की गति और दिशा दोनों में बदलाव देखने को मिलता है। 20 जून 2026 को रात 11:59 बजे मंगल वृषभ राशि में (Mangal Gochar in Taurus) गोचर करेंगे और 2 अगस्त 2026 तक इसी राशि में स्थित रहेंगे। इसके बाद वे मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे।