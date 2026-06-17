Mangal Gochar 2026: 21 जून को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे मंगल, इन 5 राशियों पर रहेगा प्रभाव

Mangal Gochar 2026: ग्रहों की चाल जब बदलती है, तो उसका असर सीधा हमारी जिंदगी पर पड़ता है। 21 जून 2026 को आसमान में कुछ ऐसा ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसे हल्के में मत लीजिए। मंगल, जिन्हें ऊर्जा और हिम्मत का प्रतीक कहा जाता है, अपनी खुद की राशि मेष को छोड़कर वृषभ (Mangal Gochar 2026) में पहुंचने वाले हैं। वृषभ, यानी स्थिरता और पैसे की ताकत। इस बार इन दोनों का मिलन कुछ-कुछ चेतावनी जैसा है। अब जल्दबाजी में फैसले ना लें, बल्कि सोच-समझकर कदम बढ़ाएं।