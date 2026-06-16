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Surya Gochar 2026 : आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य का गोचर: इन 4 राशियों को मिल सकता है धन लाभ, करियर में तरक्की के योग

Surya Nakshatra Parivartan 2026: सूर्य गोचर 2026 के तहत सूर्य देव 22 जून को आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस नक्षत्र परिवर्तन का असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए धन लाभ योग, करियर ग्रोथ और भाग्योदय के विशेष संकेत बन सकते हैं।

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भारत

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Manoj Vashisth

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अनीष व्यास

Jun 16, 2026

Surya Nakshatra Gochar 2026

Surya Gochar 2026 : सूर्य गोचर 2026: चार राशियों के लिए सफलता का मार्ग होगा प्रशस्त, धन लाभ के संकेत (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Surya Nakshatra Gochar 2026: सूर्य देव 22 जून 2026 को राहु के स्वामित्व वाले आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंडित अनीष व्यास के अनुसार यह नक्षत्र परिवर्तन सभी 12 राशियों को प्रभावित करेगा, लेकिन सूर्य गोचर 2026 (Sun Transit 2026) मेष, मिथुन, सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए यह विशेष रूप से लाभकारी माना जा रहा है। इस दौरान करियर में प्रगति, धन लाभ और नई उपलब्धियों के योग बन सकते हैं। भारतीय परंपरा में इस गोचर का महत्व मकर संक्रांति जितना ही बड़ा है, क्योंकि इसी दिन से देश में औपचारिक रूप से वर्षा ऋतु (मानसून) की शुरुआत मानी जाती है।

सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में गोचर क्यों है महत्वपूर्ण

धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सूर्य का आर्द्रा में जाना धरती की तृप्ति का प्रतीक है। इसे मिथुन के सूर्य का प्रवेश भी कहा जाता है।

कृषि और अर्थव्यवस्था: मुंडेन एस्ट्रोलॉजी (मेदिनी ज्योतिष) के अनुसार, जब सूर्य आर्द्रा में जाते हैं, तो पृथ्वी रजस्वला होती है यानी उसमें अन्न उपजाने की शक्ति बढ़ती है। इस साल यह गोचर देश में अच्छी वर्षा और कृषि क्षेत्र में उछाल के संकेत दे रहा है, जिससे शेयर बाजार और कमोडिटी मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है।

राहु-सूर्य का संबंध: सूर्य आत्मा और प्रतिष्ठा हैं, जबकि राहु तकनीक, राजनीति और अचानक बदलाव के कारक हैं। इस युति से देश में तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है।

सूर्य गोचर 2026: इन 4 राशियों को मिल सकता है ला

मेष राशि (Aries):

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय साहस और सफलता की नई इबारत लिखेगा। कार्यस्थल पर आपके नेतृत्व (Leadership) की जमकर तारीफ होगी। बॉस और सीनियर अधिकारी आपके काम से प्रभावित होकर बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। लंबे समय से फंसे हुए काम अचानक पूरे होंगे, जिससे तगड़ा आर्थिक लाभ होगा। यदि आप शेयर बाजार या प्रॉपर्टी में निवेश की सोच रहे हैं, तो यह स्वर्णिम समय है।

मिथुन राशि (Gemini):

सूर्य का यह गोचर सीधे आपकी ही राशि में हो रहा है, जिससे आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही निखार देखने को मिलेगा। आपकी बात करने की शैली लोगों को सम्मोहित करेगी। सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र में आपका मान-सम्मान सातवें आसमान पर होगा। जो काम महीनों से लटके थे, वे अब कछुए की चाल छोड़कर रॉकेट की रफ्तार पकड़ेंगे। बिजनेस के सिलसिले में की गई यात्राएं भविष्य में बड़ा मुनाफा देंगी।

सिंह राशि (Leo):

चूंकि सूर्य देव स्वयं सिंह राशि के स्वामी हैं, इसलिए आर्द्रा नक्षत्र का यह सफर आपके लिए बेहद फलदायी रहने वाला है। आय के नए स्रोत (Sources of Income) खुलेंगे। अगर आप लंबे समय से कर्ज के जाल में फंसे थे, तो इस दौरान उससे मुक्ति मिल सकती है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या सैलरी हाइक की खुशखबरी मिल सकती है। सरकारी टेंडर या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को बड़ी कामयाबी मिलेगी।

धनु राशि (Sagittarius):

धनु राशि वालों के लिए सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन भाग्य के बंद दरवाजे खोलने की चाबी साबित होगा। यदि आप बिजनेस करते हैं, तो कोई बड़ा पार्टनर आपसे जुड़ सकता है, जिससे भविष्य में भारी मुनाफा संभव है। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा। आपके सोचे हुए सारे प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे हो सकते हैं। इसके अलावा, पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) या किसी पुराने विवाद के सुलझने से बड़ा आर्थिक लाभ होने के मजबूत संकेत हैं।

सूर्य गोचर के दौरान क्या करें उपाय

सूर्य के इस गोचर काल में राहु के नकारात्मक प्रभावों से बचने और सूर्य देव की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल चंदन और अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का जाप करना विशेष लाभकारी रहेगा।

Disclaimer: यह जानकारी वैदिक ज्योतिषीय मान्यताओं और पंचांग आधारित गणनाओं पर आधारित है। ज्योतिष एक संभावनात्मक विद्या है, इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।

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Published on:

16 Jun 2026 10:31 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Surya Gochar 2026 : आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य का गोचर: इन 4 राशियों को मिल सकता है धन लाभ, करियर में तरक्की के योग

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