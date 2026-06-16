Aaj Ka Rashifal, 16 June 2026: बड़ा मंगल पर वृद्धि योग लाएगा सौभाग्य, मेष से मीन तक जानें सभी राशियों का हाल

Aaj Ka Rashifal 16 June 2026:Bada Mangal Rashifal :आज का राशिफल : आज 16 जून 2026, मंगलवार को ज्येष्ठ माह के सातवें बड़े मंगल (Bada Mangal 2026) पर वृद्धि योग और आर्द्रा नक्षत्र का दुर्लभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार मंगल ग्रह के प्रभाव से कई राशियों के करियर, धन और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस दिन हनुमान जी की पूजा और राशिनुसार शुभ रंग और शुभ अंक फलदायी माने गए हैं। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का राशिफल।