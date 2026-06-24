Nirjala Ekadashi 2026: कल है साल की सबसे बड़ी एकादशी, जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Nirjala Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन इन सबमें निर्जला एकादशी को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत में अन्न के साथ-साथ जल का भी त्याग कर भगवान विष्णु की भक्ति की जाती है। कल इस पावन मौके पर अलवर शहर के जगन्नाथ मंदिर, वेंकटेश बालाजी धाम, बैकुंठधाम मंदिर और राम मंदिर सहित सभी प्रमुख मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन होंगे। सुबह से ही मंदिरों में भगवान विष्णु की आकर्षक झांकियां सजाई जाएंगी और विशेष कथाएं होंगी।



मनु मार्ग स्थित लक्ष्मीनारायण मंदिर के पुजारी पंडित राजेंद्र आचार्य ने बताया कि एकादशी के खास मौके पर सुबह भगवान का भव्य श्रृंगार किया जाएगा। इसके बाद श्रीसूक्त और पुरुषसूक्त का पाठ होगा। श्रद्धालु इस दिन भगवान को जल से भरा मिट्टी का कलश, पंखा, चीनी और मौसमी फल जैसे खरबूजा, तरबूज और आम अर्पित करेंगे।