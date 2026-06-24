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Nirjala Ekadashi 2026: कल है साल की सबसे बड़ी एकादशी, जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Nirjala Ekadashi 2026: साल की सबसे बड़ी और कठिन मानी जाने वाली निर्जला एकादशी कल यानी 25 जून को पूरे देश सहित अलवर में बेहद श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इस बार एकादशी पर बेहद दुर्लभ 'लक्ष्मी-नारायण राजयोग' का शुभ संयोग बन रहा है, जिससे व्रत और पूजा-अर्चना करने वाले श्रद्धालुओं को कई गुना अधिक पुण्य फल मिलेगा।
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Rajendra Banjara

Jun 24, 2026

nirjala ekadashi

पत्रिका फाइल फोटो - (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Nirjala Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन इन सबमें निर्जला एकादशी को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत में अन्न के साथ-साथ जल का भी त्याग कर भगवान विष्णु की भक्ति की जाती है। कल इस पावन मौके पर अलवर शहर के जगन्नाथ मंदिर, वेंकटेश बालाजी धाम, बैकुंठधाम मंदिर और राम मंदिर सहित सभी प्रमुख मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन होंगे। सुबह से ही मंदिरों में भगवान विष्णु की आकर्षक झांकियां सजाई जाएंगी और विशेष कथाएं होंगी।

मनु मार्ग स्थित लक्ष्मीनारायण मंदिर के पुजारी पंडित राजेंद्र आचार्य ने बताया कि एकादशी के खास मौके पर सुबह भगवान का भव्य श्रृंगार किया जाएगा। इसके बाद श्रीसूक्त और पुरुषसूक्त का पाठ होगा। श्रद्धालु इस दिन भगवान को जल से भरा मिट्टी का कलश, पंखा, चीनी और मौसमी फल जैसे खरबूजा, तरबूज और आम अर्पित करेंगे।

बन रहा है लक्ष्मी-नारायण राजयोग

ज्योतिषाचार्य पंडित तपेश अवस्थी के मुताबिक, इस साल की निर्जला एकादशी बेहद खास है। इस दिन बुध और शुक्र ग्रह एक साथ कर्क राशि में आकर 'लक्ष्मी-नारायण राजयोग' बना रहे हैं। इस शुभ संयोग में किया गया दान, जप और तप जीवन में सुख-समृद्धि लेकर आता है।

भीम ने भी रखा था यह व्रत, इसलिए कहते हैं पांडव एकादशी

पौराणिक कथाओं के अनुसार, महाभारत काल में महर्षि वेदव्यास के कहने पर महाबली भीम ने इस कठिन उपवास को रखा था। भीमसेन अपनी तेज भूख के कारण साल की सभी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते थे, तब उन्हें इस एक एकादशी को रखने की सलाह दी गई थी।

इसी वजह से इसे 'पांडव एकादशी' या 'भीमसेनी एकादशी' भी कहा जाता है। मान्यता है कि मात्र इस एक व्रत को पूरी निष्ठा से रखने पर साल भर की सभी 24 एकादशियों के बराबर पुण्य मिल जाता है। इस दिन पानी, अनाज, कपड़े और छाते का दान करना बहुत शुभ माना जाता है।


एकादशी पर क्या करें और कैसे करें पूजा?

  • संकल्प लें: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और आचमन करके व्रत का संकल्प लें।
  • महामंत्र का जप: पूरे दिन 'हरे कृष्ण' या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का मानसिक जप करते रहें।
  • कथा सुनें: दोपहर या शाम के समय निर्जला एकादशी की व्रत कथा जरूर सुनें या पढ़ें।
  • दान-पुण्य: अगले दिन द्वादशी को सुबह किसी जरूरतमंद को पानी का घड़ा, पंखा या फल दान करने के बाद ही अपना व्रत खोलें।

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Published on:

24 Jun 2026 11:47 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Nirjala Ekadashi 2026: कल है साल की सबसे बड़ी एकादशी, जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

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