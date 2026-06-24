Nirjala Ekadashi Daan: कोरे घड़े में जल दान का महत्व, जानें पूरी पूजा विधि

पंडित प्रमोद शर्मा के अनुसार, आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में, किचन में या फिर एक साफ जगह पर चौकी लगाकर भगवान श्री हरि विष्णु की फोटो के सामने इस घड़े को स्थापित कर सकते हैं। घड़े के कंठ पर मौली धागा (कलावा) बांधने का अपना एक नियम है, क्योंकि घड़े के कंठ को कभी खाली नहीं छोड़ा जाता। लेकिन अगर दान लेते समय लोग आनाकानी करें, तो घड़े के ऊपर थोड़ी सी मौली रख दें, जिसे बाद में उतारकर देवताओं को चढ़ा दें या अपने हाथ में बांध लें।