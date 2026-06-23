Pradosh Vrat 2026: 26 या 27 जून? जानें शनि प्रदोष की सही तिथि और पूजा मुहूर्त

Jyeshtha Pradosh Vrat 2026: सनातन धर्म में महादेव की पूजा के लिए प्रदोष व्रत (Pradosh Vrat 2026) को खास अहमियत दी गई है। अब जून में पड़ने वाला ज्येष्ठ शुक्ल प्रदोष व्रत अपनी तारीखों को लेकर भक्तों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। लोग इस उलझन में हैं व्रत 26 जून, शुक्रवार को रखा जाए या 27 जून, शनिवार को? इस बार त्रयोदशी तिथि कुछ ऐसे समय पर शुरू और खत्म हो रही है कि कन्फ्यूजन होना लाजमी है। लेकिन अगर पक्के तौर पर पंचांग और शास्त्रों की बात करें, तो ये साफ हो चुका है कि महादेव की आराधना का ये पर्व किस दिन रखना सही रहेगा।