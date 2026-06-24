Nirjala Ekadashi 2026: त्रिवेणी योग में इन 5 राशियों को मिल सकते हैं शुभ संकेत, जानें ज्योतिषीय भविष्यफल

मेष राशि के जातकों के लिए यह दिन किसी वरदान से कम नहीं है। लंबे समय से चली आ रही आर्थिक तंगी अब छूमंतर होने वाली है। अगर आप खुद का आशियाना (मकान या भूमि) खरीदने का सपना देख रहे थे, तो इस दौरान आपकी यह मुराद पूरी हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में कुछ राहत महसूस हो सकती है। कार्यक्षेत्र में नए सहकर्मियों के आने से काम की रफ्तार बढ़ेगी और वरिष्ठ अधिकारियों का रवैया आपके प्रति सकारात्मक होगा। बस, अपने स्वभाव में विनम्रता बनाए रखें।