Numerology: इन जन्मतिथियों वाले लोग अक्सर करते हैं प्रेम विवाह, क्या आपकी तारीख भी शामिल है?

Lucky Birth Dates for Love Marriage: प्यार करना आसान लगता है, लेकिन असल में उसे निभाना और शादी तक ले जाना कोई खेल नहीं। बहुत लोग इस राह में हार मान लेते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि आपकी जन्मतिथि इसमें छुपा रोल निभा सकती है? अंकज्योतिष (Numerology) के जानकारों का मानना है, हर महीने की कुछ तारीखें ऐसी होती हैं, जिन पर जन्मे लोग अपने प्यार को हासिल करने में और उसे पूरी जिंदगी निभाने में कमाल के साबित होते हैं। इनके लिए दिल की राहें कुछ आसान और किस्मत भी मेहरबान रहती है अक्सर ऐसे लोगों के प्रेम विवाह होते हैं।